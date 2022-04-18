Günlük hayatta giydiğimiz çoğu kıyafetin fermuarında 'YKK' şeklinde bir yazı yer alıyor. Peki ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Ceket, kot pantolon veya çanta... Giydiğimiz kıyafetlerin ya da kullandığımız eşyaların çoğunun fermuarında yer alan ‘YKK’ ifadesi, çoğumuzun dikkatini çekmiştir.

Ne olduğu merak edilen bu ifade, aslında ismini üreticisinden alıyor.

YKK, merkezi Japonya'da bulunan bir fermuar üreticisi

YKK'nın Kurucusu Tadao Yoshida

YKK, Tadao Yoshida tarafından 1934 yılında Japonya’da kurulan fermuar üreticisi bir firma. Pek çok firmanın isminde de denk gelebileceğimiz gibi, Toshida da bu firmaya kendi ismini vermiş: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (Yoshida Limited Şirketi). İşte ‘YKK’ kısaltması, adını bu firmanın baş harflerinden alıyor.

Dünyadaki fermuar üretiminin yüzde doksanını karşılıyor

52 ülkede faaliyet gösteren YKK’nın, bu ülkelerde 206 tane fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalarda 9500 renk fermuar üretimi yapılıyor. YKK, bu rakamlarıyla dünyadaki toplam fermuar üretim hacminin yüzde doksanını karşılıyor. Türkiye'deki faaliyetlerine ise 1991 yılında başlayan şirket, ülkemizde de bir fabrikaya sahip.

Öte yandan YKK sadece fermuar üreten bir firma da değil. Mimari ürünler, plastik ve hırdavat malzemeleri de üretiyorlar.

Peki onların fermuarlarını diğer firmalardan ayıran ne?

Fermuar piyasasındaki bu paylarının sebebi tesadüf değil. Başarının ve istikrarlı büyümelerinin sebebi üretim kapasiteleri ile üretim çeşitliliğinden geçiyor. Pek çok farklı malzeme ve renklerle fermuar üretiyorlar. Giyim firmalarına sundukları bu çeşitlilik sayesinde de tercih sebebi oluyorlar.

Aynı zamanda ürettikleri fermuarlar sudan da etkilenmiyor. Sudan etkilenmeyen fermuarları üretmek ve tasarlamak; normal fermuarlara göre daha pahalı bir iş. Bu da tercih edilmelerinin arkasındaki bir diğer sebep.