Apple'a 30 yıl boyunca hizmet eden ve şirketin iPhone, iPod gibi en popüler ürünlerini tasarlayan Jony Ive, Apple ile olan tüm bağlarını kopardı. Ive, 2019'daki istifasından sonra kendi şirketini kurmuş ve Apple'a danışmanlık vererek bir anlamda teknoloji devi için çalışmaya devam etmişti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken bir olayla gündeme gelmişti. Şirketin bugünkü seviyeye gelmesinde çok önemli katkılar yapan ve Steve Jobs tarafından dahi "markanın asıl ruhu" olarak ifade edilen tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmaya karar vermişti. Apple da bu kararı saygıyla karşılamıştı. Ive, Apple'dan ayrıldıktan sonra ise LoveForm isimli tasarım şirketi kurmuştu. Ancak Apple, LoveForm ile anlaşma yaparak Jony Ive ile birlikte çalışmaya devam etmişti.

Ancak şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple ile LoveForm arasındaki iş birliği anlaşması sona erdi. Böylelikle 30 yıl boyunca Apple'a katkı yapan Jony Ive ile Apple arasında hiçbir bağ kalmamış oldu. Taraflar, bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken sızdırılan bilgiler, ayrılığın nedenlerini açıklıyor.

Ayrılığın nedeni, karşılıklı çıkar ilişkileri

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre taraflar arasındaki anlaşmanın sona ermesinin nedeni, karşılıklı çıkar ilişkileri. Öyle ki LoveForm ile Apple arasında, sözleşme bedeli 100 milyon doların üzerinde olan bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre LoveForm'un birincil müşterisi daima Apple olacaktı. Jony Ive, Apple'dan onay almadan başka bir müşteri ile çalışamayacaktı. Jony Ive'nin artık bunu istemediği iddia ediliyor.

Apple'ın üst düzey yöneticilerinden bazılarının, söz konusu anlaşmaya karşı çıktıkları söyleniyor. Zira 100 milyon dolar devasa bir paraydı ve bu yetmezmiş gibi bazı Apple çalışanları, LoveForm'da çalışmak için Apple'dan istifa etmişti. İşte tüm bunların bir araya gelmesi, kaçınılmaz sonu yaşattı. Jony Ive ile Apple arasındaki tüm bağlar, resmen kopmuş oldu.

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