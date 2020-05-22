Jurassic World: Dominion'ın yapımcısı Frank Marshall, insanlar ile dinozorların beraber yaşadığı serinin yeni filmi için "Bu film bir son değil, aksine yeni bir çağın başlangıcı" açıklamalarında bulundu. Yapımcı, koronavirüs nedeniyle yarıda kalan çekimlere çok kısa süre içerisinde İngiltere’de devam edileceğini de aktardı.

Dinozorların nesli tükeneli bir hayli zaman olmuş olsa da Jurassic World: Dominion filminin Jurassic Park serisinin son filmi olmasını beklemeyin. Filmin yapımcısı Frank Marshall, filmin serinin planlanan son filmi olmadığını doğruladı. Jurassic World 3'ün serinin son filmi olup olmayacağı sorulduğunda, Marshall, “Aksine, bu film yeni bir çağın başlangıcı” ifadelerini kullandı ve “Dinozorlar bu film ile beraber ana karada aramızda ve umarım bir süre daha olacak” diye ekledi. İnsanların dinozorlarla birlikte dünyayı paylaşması gereken bu 'yeni normal' dünyada yaşanacak hikâyelerin olduğunun altı da çizildi.

Steven Spielberg'ün Jurassic Park ve The Lost World filmleri ve Joe Johnston’ın Jurassic Park 3'ünün ardından Jurassic World’ün kendisi, zaten bazı eleştirmenlerce yeni bir dönemin başlangıcıydı. Spielberg, Jurassic World'de yapımcı olarak geri dönse de Jurassic World’ün ve yaklaşan Jurassic World 3'ün yönetmeni ve yazarlarından olan Colin Trevorrow, seride dizginleri eline almış durumda. Trevorrow, J.A. Bayona tarafından yönetilen Jurassic World: Fallen Kingdom filminde de hem yazarlık hem de yapımcılık görevlerinde bulunmuştu. Jurassic World, dinozorları ana karaya getiren ve birçoğunun ölümüyle sonuçlanan Fallen Kingdom’a göre ilk Jurassic Park filmine daha sadık kalmıştı.

Jurassic World 4'ün kadrosu şaşırtabilir:

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard, bir kez daha bu yeni çağa öncülük etmek için Jurassic World: Dominion’da olacaklar ancak Marshall’ın Dominion filmini yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlaması ilginç çünkü aktörler, büyük bir seri için sözleşme imzaladıklarında genellikle üç film üzerine anlaşırlar. Bu durum Pratt ve Howard için de geçerliyse Dominion filmiyle sözleşmelerinin sonuna gelmiş olmaları gerekir.

Marshall'ın 'yeni bir çağ' betimlemesi, Dominion filmiyle beraber Owen ve Claire’in hikâyelerinin bitip yeni karakterlere odaklanılacağı anlamına geliyor olabilir. Belki Jurassic World 4 için yepyeni bir oyuncu kadrosu ile anlaşılabilir ya da serinin Justice Smith veya Daniella Pineda gibi genç oyuncuları bayrağı devralabilir. Belki de Dominion'dan sonra bir zaman sıçraması olur ve yetişkin bir Maisie Lockwood ile karşılaşırız, kendisi nasıl olsa dinozorları yok olmaktan kurtaran bir DNA teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir klon.

Durum ne olursa olsun, sırada Jurassic World: Dominion var. Çekimler, koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta aksamış durumda ancak yapımcı Frank Marshall, Londra'da yeni setlerin inşa edildiğini ve İngiliz hükûmetinden yönergeler aldıktan sonra işlerine geri döneceklerini söyledi. Universal Pictures, şimdiye kadar filmin planlanan gösterim tarihi olan 11 Haziran 2021 tarihi için bir değişiklik bildirmedi.