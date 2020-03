DC, Justice League Dark: Apokolips War ile 6 yıllık animasyon film serisini sonlandırmayı planlıyor. Gelen haberlere göre bu yıl yayınlanacak olan yeni film, DCMAU'nun son filmi olacak.

DCAMU (DC Animated Movie Universe), 2014 yılında Justice League: War filmiyle başladı. Ancak DC, bu yıl yayınlanacak Justice League Dark: Apokolips War ile 6 yıldır devam eden animasyon serisini sonlandıracak gibi görünüyor.

ComicBook.com'a göre DC'nin "altı yıllık bir animasyon yolculuğunun doruk noktası" olarak tanımladığı film, DCAMU'nun animasyon yolculuğunu sonlandıracak. Diğer yandan Warner Bros. Animation, gelecekte Superman: Man of Tomorrow gibi DC'nin karakterlerine dayanan çok sayıda animasyon filmi üretmeyi planlıyor.

Apokolips War, Justice League, Teen Titans ve Suicide Squad gibi serileri takip ediyor ve DC süper kahramanlarının Darkseid'e karşı verdikleri mücadeleyi sürdürecek. Filmde Superman, Wonder Woman, Batman, Robin, Cyborg, Flash ve daha birçok DC karakteri yer alacak. Apokolips War, DC evreninde en fazla süper kahramanın yer aldığı filmlerden biri olacak.

DCMAU'yu başlatan Justice League: War, 2013 yapımı Justice League: The Flashpoint Paradox'un üzerine kurulmuştu. Animasyon serisi ardından Son of Batman, Justice League: Throne of Atlantis, Batman vs. Robin, Batman: Bad Blood, Justice League vs. Teen Titans, Justice League Dark, Teen Titans: The Judas Contract, Suicide Squad: Hell to Pay, The Death of Superman, Reign of the Supermen and Batman: Hush ve son olarak 2019 yılında yayınlanan Wonder Woman: Bloodlines ile devam etmişti. DCAMU'yu sonlandıran Justice League Dark: Apokolips War, dijital olarak 5 Mayıs'ta yayınlanacak. Ardından filmin Blu-ray versiyonu 19 Mayıs'ta satışa sunulacak.