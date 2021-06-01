ABD’li banka JPMorgan’ın CEO’su, kripto paralar için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi gözünde bu paraların bir değeri olmadığını ifade eden yönetici, yatırımcılara Bitcoin ve benzeri paralardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Bitcoin’in kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren düşüşü, yarım aydır ekonomi gündemindeki önemli yerini koruyor. Şu ana kadar birçok önemli isim, konuya ilişkin olumlu ve olumsuz açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de düşüşün ilk ve en büyük sebebi olan, Elon Musk’ın yaptığı açıklamaydı. Yakın zamanda bir açıklama daha Bitcoin’in yarasını deşmek üzere dünyanın en büyük bankalarından biri tarafından yapıldı.

ABD’li banka JPMorgan, kripto paralar aleyhine yapılan açıklamalara bir yenisini ekledi. Yatırımcılara Bitcoin’den ve genel olarak kripto paralardan uzak durmasını söyleyen JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, bu paralar hakkında “bence hiçbir değerleri yok” ifadesini kullandı.

“Gerçek bir varlık tarafından desteklenmeyen şey, değersizdir”

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Kongresi’nde düzenlenen bir oturumda, yatırımcıları kripto paralara karşı uyardı. Gerçek dünyada yeri olmayıp sadece dijital ortamda bulunan icatların değersiz olduğunu ifade eden Dimon’un tam açıklaması, şu şekilde oldu:

"Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı"

Genelde bu tip açıklamalar, kimi kripto para yatırımcıları tarafından karalama kampanyası ve gericilik olarak yorumlanıyor. Çağ atlayan ekonominin gerisinde kalanların bu tip iddialarda bulunduğu fikri, dijital paraları benimseyen kitlede kabul görüyor. Hangi görüşün haklı olduğu bir yana dursun, JPMorgan’ın CEO’sundan gelen bu açıklamaların kripto para değerlerinde değişikliklere yol açıp açmayacağını yakında göreceğiz.

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