YouTuber Alex Corea, aylar süren çabasının ardından Mario Kart tarzı kabukları fırlatabilecek bir otomobil yaptı.

No Bitrate olarak da bilinen YouTuber Alex Corea, diğer içerik üreticilerini oyunları gerçek dünyaya yeterince aktarmadıkları için korkaklıkla suçladı ve Mario Kart'ın meşhur kabuklarını, biraz da bilimle uğraştıktan sonra gerçeğe çevirdi.

Bilmeyenler için Mario Kart, Mario evrenindeki karakterlerin karting araçlarıyla yarıştıkları bir oyun. Oyunda yer alan renk renk kabukları rakiplerimize fırlatarak kaza yapmalarını sağlayabiliyoruz. Corea da bunu gerçek hayata uyarladı: Roketler kullanarak.

Yapması hiç kolay olmadı

İlk olarak roketlerin üzerine kabukları yerleştirerek işe başlayan YouTuber pek de başarılı olamadı zira roketlerin ve kabukların aerodinamiğini hesaplamamıştı. Bu hesaplamayı tamamladığında ise başka bir sorunla karşılaştı, o da roketleri araç giderken ateşlemenin geri tepmesinden dolayı savrulmasıydı. Sonrasında da durarak ateş edebileceği bir konfigürasyona geçti. Duran araçtan yaptığı atışlarda hedefini -ki kartondan bir Mario'yu hedef olarak seçmişti- tam olarak vurmayı başaramadı.

İkinci el bir Suzuki X-90'a yerleştirilen roketlerin ardından aracın ön camının yerine de metal bir siperlik yapıldı. Kesinlikle muayeneden geçemeyecek olan bu araç sonrasında tekrar testlerde kullanıldı.

Birkaç başarısız denemenin ardından sonunda YouTuber amacına ulaştı ve gerçekten de attığı kabukla hedefini başarılı bir şekilde vurmayı başardı. Yine de siz siz olun ve trafikte üstünde dev kaplumbağa kabukları olan bir Suzuki X-90 görürseniz yol vermeyi ihmal etmeyin, zira bu şeyler ciddi hasara da neden oluyor.