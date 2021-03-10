Kendi alanlarında başarı yakalamış kadınların öğrencilere kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını anlatacağı kadın ve yarın etkinliği, yarın Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Hacettepe Üniversitesi’nin en büyük öğrenci topluluklarından biri olan Hacettepe İşletme Topluluğu, farklı alanlarda ses getiren başarılara imza atmış kadınları öğrencileri bir araya getirecek “Kadın ve Yarın” adlı etkinliği için geri sayıma başladı.

11 Mart tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Kadın ve Yarın etkinliğinde sanattan, edebiyattan, medyadan, girişimcilikten, bilimden, spordan ve iş dünyasından kadın konuşmacılar; bugünkü başarısını nelere borçlu olduğunu anlatacak.

Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Tüzer, Turkcell İnsan Kaynakları Ürün Yönetimi Müdürü Serpil Öktem, Medesia Ajans Başkanı Gökşen Bozkoyunlu, RS Research Kurucu Ortağı & Bilimsel Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Rana Saynal; Sunucu, Spiker, Eski Milli Voleybolcu Başak Koç, Milli Eskrim Sporcusu Deniz Selin Ünlüdağ ve Spor Yazarı & Sunucu Merve Toy’un katılım sağlayacağı ve 11 Mart’ta (yarın) beşincisi gerçekleştirilecek olan Kadın ve Yarın etkinliği Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.