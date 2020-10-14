Teknolojik Kafa Bandıyla Bilimsel Araştırma Yapılacak

Geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan teknolojik kafa bandı NeoRhythm, büyük bir bilimsel araştırmanın bir parçası haline geldi. Bilim insanları, bu kafa bandını kullanan insanların verileriyle, darbeli elektromanyetik alan tedavisi teknolojisi ile ilgili bazı sorulara yanıt alacaklar. Uzmanlar, daha şimdiden 1.500 kişinin rızasını aldılar.

MDCN isimli bir teknoloji şirketi, 2019 yılında NeoRhythm isimli bir kafa bandını duyurmuştu. Bu kafa bandı, nörostimülasyon teknikleri için etkili olduğu kanıtlanmış, dünya üzerindeki ilk hareket kontrollü kafa bandı olma unvanına sahip olarak dikkat çekmeyi başarmıştı. Hatta şirket, bu kafa bandını bir yıl içerisinde dünya genelindeki 8.000 kişiye satmayı başardı. İşte bu ürün şimdi, tarihteki en kapsamlı bilimsel araştırmalardan bir tanesinin parçası haline geldi.

Aslına bakacak olursak MDCN, NeoRhythm projesini başlatırken pek de umutlu değildi. Zaten şirket, projenin sürdürülebilmesi için de bir kitle fonlaması kampanyası başlatıp, 25 bin dolarlık yardım talebinde bulunmuştu. Ancak insanların bu ilgiye gösterdikleri ilgi, tam 1,7 milyon dolarlık bağış toplanmasını sağladı. Bu bağışlar sayesinde bir ürün haline dönüşen NeoRhythm şimdi, bu ürünleri kullanan tüketicilerden elde edilen verilerle bilim insanlarının işlerini kolaylaştırmış olacak.

NeoRhythm, işte böyle görünüyor

NeoRhythm, darbeli elektromanyetik alan tedavisi teknolojisini (PEMF) kullanan, harekete de duyarlı bir kafa bandı. Ürünün işlevi ise kafaya takıldıktan sonra beyne bazı ritmik darbeler gönderiyor. İnsan vücudu için zararsız olan bu darbeler, beynin bir olay için harekete geçmesini zorluyor. Yani bu kafa bandını kullanarak uyku düzeninizi ayarlayabiliyor, vücut ağrılarınızı dindirebiliyor ya da yaptığınız işe daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Elbette bu örnekleri çoğaltmak da mümkün.

Darbeli elektromanyetik alan tedavisi teknolojisini kullanan kafa bantlarını sayısı çok az. Ayrıca yeni sayılabilecek bu tedavi yöntemiyle ilgili de yapılması gereken çok sayıda araştırma bulunuyor. İşte Avrupa BION Enstitüsü ile ABD'de hizmet veren Frontier Science bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, tercihlerini NeoRhythm'den yana kullanarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütmeye karar verdiler.

Yapılan açıklamalara göre bilim insanları, NeoRhythm'i kullanan insanlar aracılığıyla PEMF'nin farklı koşullarda nasıl etkili olduğuna, beynin bir olay için en iyi hangi frekansa ihtiyaç duyduğuna ve bu tedavi teknolojisinin uzun vadede ne gibi etkilerinin olduğuna dair sorulara yanıt bulmaya çalışacaklar. Üstelik bilim insanları, daha şimdiden 1.500 kişinin rızasını almış durumdalar. Bu da NeoRhythm'in, dünyadaki en geniş kapsamlı PEMF araştırmasına aracılık edeceği anlamına geliyor.

Bu arada, bir kitle fonlaması kampanyasıyla ürün haline dönüşen NeoRhythm, an itibarıyla şirketin kendi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Şirket, bu ürünün bir tanesini satın almak isteyen tüketicilere 309 dolar (yaklaşık 2,450 TL + vergiler), iki tane satın almak isteyen tüketiciler içinse 539 dolar (yaklaşık 4,300 TL + vergiler) şeklinde fiyatlar belirlemiş durumda.