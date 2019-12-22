İnsandan İnsana Kafa Nakli İçin Tarih Verildi

Bilim insanları, insandan insana ilk kafa naklinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılabileceğini söylüyor. Bir cerrah, naklin başarılı olması için yalnızca kafanın tamamının değil, omuriliğin de nakledilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bilim insanları, insandan insana ilk kafa naklinin 2030 yılına kadar başarılabileceğini düşünüyorlar. Eski bir beyin cerrahı, insanın beyninin nasıl nakledileceğine dair de bir fikre sahip olduğunu söylüyor.

Hull Üniversitesi Eğitim Hastaneleri'nde eskiden klinik beyin cerrahı olan Bruce Mathew, Gelecekbilim Enstitüsü kurucusu Michael Lee ile birlikte bir bilim kurgu romanı üzerine çalışırken, ameliyatın nasıl başarılı geçeceğine dair çok önemli bir fikir elde ettiğini düşünüyor.

Mathew'e göre, cerrahlar yalnızca kafanın tamamını değil, bütün omuriliği de diğer vücuda nakledecek. Şimdiye kadar nakil üzerinde çalışan cerrahlar, kafa nakli için omuriliği kafadan ayırarak ameliyatı gerçekleştirmeye çalışıyordu. 10 binin üzerinde operasyona katılan Mathew ise, bu fikri "tamamen gülünç" buluyor.

Beyin-omurilik bağlantısı korunacak

63 yaşındaki eski cerrah, sinir cerrahisi, robotik ve kök hücre naklindeki gelişmelerle birlikte, 2030 yılından önce tüm omuriliği başka bir vücuda nakletmenin mümkün olabileceğini düşünüyor.

İlk başta bu fikri yalnızca beyin fırtınası için gündeme getirdiklerini ve aptalca göründüğünü söyleyen eski cerrah, en sonunda fikrin aptalca olmadığını fark ettiklerini belirtiyor. Omuriliğin çok derin bir mesele olduğunu kaydeden Mathew, beyin ile omuriliğin birbiriyle olan bağlantısının korunması gerektiğini söylüyor.

2017 yılında Sergio Canavero isimli bir cerrah kadavra üzerinde yaptığı operasyonda başarılı olduğunu, elektriksel uyarımın gerçekleştiğini söylemiş ve omuriliği ayırdığını iddia etmişti. Ancak başka bilim insanları Canavero'nun iddiasını sorgulamış ve daha önce maymun üzerinde yaptığı başarısız deneyi "başarılı" olarak lanse etmesini hatırlatmışlardı. Nakil yapılan maymun, asla tekrar bilinç kazanamamış ve felç olmuştu.

Deneyinin ölümsüzlüğün yolunu açacağını savunan Canavero, Mathew ile Lee'nin bilim kurgu kitabının başlığını da ilham vermişti. Mathew, daha önceden bilim insanları yıldıran omuriliği tek parça haline tutma fikrinin, yeni teknolojilerle birlikte mümkün hale geldiğini savunuyor. Mathew, şu anda bir ya da iki siniri bağlayabildiklerini, ancak yapay zeka ile birlikte bu sayının yakın zamanda 200 sinire kadar çıkacağını ileri sürüyor.

Kök hücre nakli işleri kolaylaştırabilir

Mathew, şu anda "dura" ismi verilen ve omuriliği koruyan zarı, üzerinde delik açmadan çıkarmanın zor olduğunu kabul ediyor. Ancak Mathew, bu sorunu da 10 yıl içerisinde çözebileceğini düşünüyor.

Omurilik hasarları için bu metodun kullanılamayacağını söyleyen eski cerrah, dejeneratif kas hastalıkları için kullanılabileceğini kaydediyor. Mathew, bu yöntemle insanlara "robot vücudu" da verilecebileceğini iddia ediyor.

Mathew, yine de, başka bir insanın DNA'sına beyin ve omuriliğin nakline dair soru işaretleri bulunduğunu, bağırsak florasının da nakil edilmesinin gerekebileceğini söylüyor. Ancak cerraha göre, kök hücre nakilleri olası organ kabul etmeme durumlarının önüne geçebilir.