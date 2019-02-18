CRISPR Kullanılarak Kök Hücreler Görünmez Hale Getirildi

Bilim insanları geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde, bağışıklık sisteminin nakil sırasında kök hücreyi reddetmesinin önüne geçecek.

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bilim insanları, nakil sırasında vücudun kök hücreyi reddetme ihtimalini en aza indirecek yeni bir metot geliştirdi. Bilim insanları, CRISPR (Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar Kümeleri) gen düzenleme tekniğini kullanarak bağışıklık sistemine görünmez hale gelen kök hücre üretti.

Nakledilen kök hücreler, insan vücudu tarafından bilinmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli yabancı organizma olarak görüldüğünden, bağışıklık sistemi tarafından tespit ediliyor ve bu da naklin reddedilmesine sebep olabiliyor. Bağışıklık sisteminin bu davranışını bastırabilen ilaçlar var fakat bu ilaçlar hastayı diğer hastalıklara korumasız hale getirebiliyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen düzenlenmiş kök hücreler, bu soruna potansiyel bir çözüm getiriyor.

Yeni geliştirilen yöntem, oldukça güçlü ve tartışmalı CRISPR teknolojisi kullanılarak tamamlandı. Yöntem, majör histokompatibilite kompleksi 1 ve 2 olarak adlandırılan, bağışıklık sistemine ‘yabancı hücre’ alarmı veren iki geni siliyor. Bunun ardından bir hücre proteini olan CD47 eklenerek, bağışıklık sisteminin hücreleri yok etmesi engelleniyor.

Bu teknik, farelerde denendi ve gayet başarılı bir şekilde bu testten geçti, dolayısıyla insanlarda da kullanılabilir. CRISPR düzenlenmiş hücreleri insanlar üzerinde kullanmanın geçmişte bazı riskleri bulunsa da yeni yöntem bu riskleri oldukça azaltıyor.