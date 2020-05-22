Testleri Negatif Çıkan Kafalar, Karantinadan Çıktı

Koronavirüs salgını döneminde bir proje için Brezilya’da olan YouTube kanalı Kafalar'ın üyeleri, Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina süresinin dolması ve grup üyelerinin testlerinin negatif çıkmasının ardından YouTuber’lar karantinadan çıkıp normal hayatlarına geri döndüler.

Koronavirüs salgını başladığından beri Türk vatandaşları, yurtdışından ciddi tedbirlerle ülkeye geri getiriliyor. Ülkeye dönen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri dolayısıyla belirlenen merkezlerde 14 gün boyunca karantinada kalıyorlar.

Yurtdışından gelerek 14 gün karantinada kalanlar arasında ünlü YouTube kanalı Kafalar’ın üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin de bulunuyordu. Koronavirüs salgını öncesinde bir proje için Brezilya’ya giden YouTuber’lar, salgının başlamasıyla birlikte uluslararası uçuşlar iptal edilince Türkiye’ye dönememişlerdi.

Kafalar'ın üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle Brezilya’da kalan 145 Türk vatandaşıyla beraber iki hafta önce Türkiye’ye getirilmişlerdi. YouTuber’lar Türkiye getirildikten sonra ise Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 gün karantinaya alınmışlardı.14 günlük karantina süresinin bugün sona ermesi ve grup üyelerinin koronavirüs testlerinin negatif çıkması üzerine Kafalar üyeleri, bugün evlerine dönmek için karantina merkezinden ayrıldılar.

Kafalar, şimdi yeni projeler için çalışmaya dönüyor

14 günlük karantina sürelerinin tamamlayarak karantina merkezinden ayrılan Kafalar üyeleri, bir basın açıklaması da gerçekleştirdi. Grup üyelerinden Fatih Yasin, 14 gün boyunca tahsis edilen yurtta kaldıklarını, yurtta kaldıkları süre boyunca kendilerine özverili ve iyi davranıldığını söyledi. Testlerinin negatif çıktığını açıklayan Yasin, evlerine döneceklerini ve bir hafta dinlendikten sonra projeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kafalar’ın diğer üyesi Bilal Hancı ise karantinanın çok sıkıcı geçmediğini, yoğun bir iş temposundan sonra kafalarını dinlediklerini söyledi. Hancı, Brezilya’dan gelmelerini sağlayan yetkililerde dahil olmak üzere süreçte rol alan herkese teşekkür ettiğini söyledi.