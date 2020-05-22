Koronavirüs pandemisi, pek çok şeye zarar verdiği gibi film endüstrisinde de derin yaralar açtı. Sinemalar kapalı olduğu için pek çok film vizyon tarihini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
James Bond, Black Widow, Wonder Woman 1984 gibi pek çok filmin ertelendiği haberini yapmıştık. Bugün sizlere, koronavirüs nedeniyle 2020’nin ilerleyen zamanları veya 2021’e ertelenen filmleri yayınlayacağız. İlkbahar dönemindeki filmlerin ertelenmesiyle, tüm sektörde adeta bir domino taşı etkisi oldu ve pek çok film üst üste ertelendiğini duyurdu. Hazırsanız, bu süreçte hangi filmleri ertelendiğini ve yeni tarihlerinin ne olduğuna hızlıca bakalım:
Koronavirüs nedeniyle ertelenen filmlerin yeni tarihleri
Mulan
Orijinal çıkış tarihi: 27 Mart 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 24 Temmuz 2020
Wonder Woman 1984
Orijinal çıkış tarihi: Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 14 Ağustos 2020
Candyman
Orijinal çıkış tarihi: 12 Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 25 Eylül 2020
The French Dispatch
Orijinal çıkış tarihi: Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 16 Ekim 2020
Black Widow
Orijinal çıkış tarihi: 1 Mayıs 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 6 Kasım 2020
No Time to Die
Orijinal çıkış tarihi: Nisan 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 25 Kasım 2020
Free Guy
Orijinal çıkış tarihi: 3 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 11 Aralık 2020
Top Gun: Maverick
Orijinal çıkış tarihi: 24 Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 23 Aralık 2020
Eternals
Orijinal çıkış tarihi: 6 Kasım 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 12 Şubat 2021
Ghostbusters: Afterlife
Orijinal çıkış tarihi: 10 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 5 Mart 2021
The Many Saints of Newark
Orijinal çıkış tarihi: 25 Eylül 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 12 Mart 2021
Morbius
Orijinal çıkış tarihi: 31 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 19 Mart 2021
F9
Orijinal çıkış tarihi: Mayıs 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 2 Nisan 2021
Uncharted
Orijinal çıkış tarihi: 5 Mart 2021 - Yeni Çıkış Tarihi: 8 Ekim 2021
The Batman
Orijinal çıkış tarihi: 25 Haziran 2021 - Yeni Çıkış Tarihi: 1 Ekim 2021
Doctor Strange in the Multiverse of Madness