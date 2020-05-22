Koronavirüs nedeniyle pek çok film ileri bir tarihe ertelendi. Bugün sizlere, uzun süredir beklenen, ancak bir süre daha beklememiz gereken filmlerin yeni yayın tarihlerini açıklayacağız.

Koronavirüs pandemisi, pek çok şeye zarar verdiği gibi film endüstrisinde de derin yaralar açtı. Sinemalar kapalı olduğu için pek çok film vizyon tarihini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

James Bond, Black Widow, Wonder Woman 1984 gibi pek çok filmin ertelendiği haberini yapmıştık. Bugün sizlere, koronavirüs nedeniyle 2020’nin ilerleyen zamanları veya 2021’e ertelenen filmleri yayınlayacağız. İlkbahar dönemindeki filmlerin ertelenmesiyle, tüm sektörde adeta bir domino taşı etkisi oldu ve pek çok film üst üste ertelendiğini duyurdu. Hazırsanız, bu süreçte hangi filmleri ertelendiğini ve yeni tarihlerinin ne olduğuna hızlıca bakalım:

Koronavirüs nedeniyle ertelenen filmlerin yeni tarihleri

Mulan

Orijinal çıkış tarihi: 27 Mart 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 24 Temmuz 2020

Wonder Woman 1984

Orijinal çıkış tarihi: Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 14 Ağustos 2020

Candyman

Orijinal çıkış tarihi: 12 Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 25 Eylül 2020

The French Dispatch

Orijinal çıkış tarihi: Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 16 Ekim 2020

Black Widow

Orijinal çıkış tarihi: 1 Mayıs 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 6 Kasım 2020

No Time to Die

Orijinal çıkış tarihi: Nisan 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 25 Kasım 2020

Free Guy

Orijinal çıkış tarihi: 3 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 11 Aralık 2020

Top Gun: Maverick

Orijinal çıkış tarihi: 24 Haziran 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 23 Aralık 2020

Eternals

Orijinal çıkış tarihi: 6 Kasım 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 12 Şubat 2021

Ghostbusters: Afterlife

Orijinal çıkış tarihi: 10 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 5 Mart 2021

The Many Saints of Newark

Orijinal çıkış tarihi: 25 Eylül 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 12 Mart 2021

Morbius

Orijinal çıkış tarihi: 31 Temmuz 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 19 Mart 2021

F9

Orijinal çıkış tarihi: Mayıs 2020 - Yeni Çıkış Tarihi: 2 Nisan 2021

Uncharted

Orijinal çıkış tarihi: 5 Mart 2021 - Yeni Çıkış Tarihi: 8 Ekim 2021

The Batman

Orijinal çıkış tarihi: 25 Haziran 2021 - Yeni Çıkış Tarihi: 1 Ekim 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Orijinal çıkış tarihi: Mayıs 2021 - Yeni Çıkış Tarihi: 5 Kasım 2021