Sağlık otoriteleri, bir yandan koronavirüs salgınına karşı etkili bir tedavi yöntemi bulmaya çalışırken, diğer yandan da hastalıkla ilgili yayılan yanlış bilgilerle mücadele ediyor. WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan bir metinde, kahvenin COVID-19 tedavisinde etkili olduğu öne sürülüyor. Peki, bu iddianın bir gerçekliği var mı?

Sosyal medya platformları ve WhatsApp gibi uygulamalar sayesinde doğru ya da yanlış bir bilgi, sadece dakikalar içinde viral olabiliyor. Hız, içinde bulunduğumuz dijital çağın veli nimeti olsa da, aslında en büyük düşmanlarımızdan da bir tanesi.

Bugüne kadar yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19 hakkında ortaya atılan asılsız iddialar, devasa bir bilgi çöplüğü yaratmış durumda. Yanlış bilgilerin yayıldığı yerlerin başını ise WhatsApp grupları çekiyor.

WhatsApp grupları, 'kahve COVID-19 tedavisinde etkili' iddiası ile çalkalanıyor

Son günlerde WhatsApp gruplarında paylaşılan bir metinde, kahvenin COVID-19 tedavisinde etkili olduğu öne sürüldü. Aynı metinde, tedavinin Çinli mikrobiyolog Dr. Li Wenliang tarafından önerildiği de söyleniyor. Bu ismi bir yerden hatırlıyorum diyorsanız, hafızanız sizi yanıltmıyor. Kendisi, salgının erken zamanlarında virüs ile ilgili uyarı yaptığı için polisler tarafından susturulmuş ve daha sonra COVID-19 hastalığından hayatını kaybetmişti.

Kısa sürede pek çok WhatsApp kullanıcısının telefonuna gelen metinde, kahvede bulunduğu ileri sürülen metilksantin, theobromine, theophylline gibi kimyasalların enfeksiyonu önlediği öne sürülüyor. Ayrıca Çin’de birçok hastanın kahveyle tedavi edildiği ve sağlık personellerine günde üç kez kahve içirildiği de iddialar arasında.

WhatsApp gruplarında paylaşılan çeviri metin

İnternetteki hangi bilginin doğru hangisinin yanlış olduğunu açık kaynaklara dayandırarak analiz eden doğrulama platformu Teyit, kahvenin COVID-19 tedavisinde etkili olduğu yönündeki iddiaları araştırdı ve gerçeğin aslında iddia edildiği gibi olmadığını ortaya çıkardı.

Buradan ulaşabileceğiniz analizde, iddiaların bilimle hiçbir şekilde örtüşmediği, dahası paylaşılan metnin, geçtiğimiz aylarda çayın COVID-19’a iyi geldiği iddiasıyla aynı cümlelerle paylaşıldığı ifade ediliyor.

Kahvenin COVID-19 tedavisinde etkili olduğu iddiası tam anlamıyla uydurma

Kahve içindeki kafein, teofilin ve teobromin maddelerinin iddiada belirtildiğinin aksine koronavirüse karşı iyi geldiğini gösteren herhangi bir bilimsel kanıtın olmadığını belirten Teyit, enfeksiyonun kesin bir tedavisinin henüz bulunmadığına dikkat çekiyor.

Ayrıca Dr. Wenliang’ın metinde belirtildiği gibi mikrobiyolog değil, göz doktoru olduğunu söyleyen Teyit, Çinli bilim insanının COVID-19 hastalığı için tedavi bulduğuna ve önerdiğine yönelik bilgilerin de doğru olmadığını ifade ediyor.