İngiliz bilim insanları, kakao içmenin etkilerini araştırdılar. Yapılan incelemelerde, kakao tüketiminin damarlar üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu sonuca ilk kez ulaşıldığını açıkladılar.

İngiltere'de hizmet vermekte olan Birmingham Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, kakao içmenin etkileri üzerine bir araştırma yaptılar. Sadece 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma, kakao tüketiminin olumlu yanlarını gözler önüne serdi.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri stres. Üstelik streslendiğimiz zaman kendimizi genelde yemeklere vuruyoruz bu yemekler, çoğu zaman sağlığımız için zararlı olan yağlı besinler oluyor. İşte kakao içmenin, yağlı besinlerin yol açtığı zararlar için aslında bir panzehir gibi çalıştığı tespit edildi. Yağlı besinler atardamarların işlevini geçici olarak bozarken, kakao içmek ise bunun tam tersi etki yapıyordu.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Araştırma kapsamında 23 kişiye önce tuzlu tereyağı ve çedar peyniri ile iki tereyağlı kruvasan ve bir bardak tam yağlı süt verildi. Daha sonra da katılımcıların yarısına yüksek miktarda flavonol içeren kakao içirildi. İkinci gruptaki bireylere ise flavonol miktarı düşük olan kakao içirildi. Katılımcılar, bu aşamalardan sonra da bir matematik testine girdiler. Süreç tamamlandıktan sonra aynı deney, bu kez ilk seferinde daha az flavonol içeren kakao içenlere daha fazla, ilk seferde daha çok flavonol içeren kakao içenlere de daha az kakao içerilerek tekrarlandı.

Yapılan incelemelerde, yağlı besin ve matematik testinden sonra atardamarların genişlediği tespit edildi. Bu beklenen bir şeydi. Ancak yüksek miktarda flavonol içeren kakao içeren bireylerin damarları, çok daha kısa sürede olması gereken hâle dönmüştü. Düşük miktarlı flavonol içeren kakao içen bireylerin de atardamaları normale döndü. Ancak bunun yaşanması daha uzun sürdü.

Fizyolog Rosalind Baynham, konuyla ilgili açıklamasında kakao içmenin etkileriyle ilgili ilk kez böyle bir sonuca ulaşıldığını söyledi. Beslenme bilimci Catarina Rendeiro ise "Bu araştırma, flavonoid açısından zengin yiyecekler tüketmenin veya içmenin, kötü beslenme tercihlerinin damar sistemi üzerindeki etkilerini hafifletmek için bir strateji olarak kullanılabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.