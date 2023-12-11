2016 yılından beri hayatımızda olan kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için kanun teklifi verildi. Eğer teklif kabul edilirse yıllardır süren tartışma sona erecek.

Ülkemizde 2016 yılından beri tartışmalı bir uygulama var. Bu uygulama, tahmin edebileceğiniz üzere "kalıcı yaz saati" uygulaması. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlayacağını belirterek, böyle bir karar alınmasını sağladı.

Ancak uygulama, o yıllardan beri tartışmaların odağında. Sabah saatlerinde işe veya okula giden vatandaşlar, gece karanlığında kalkmak zorunda kalıyorlar. Tabii bu durum uyanmayı zorlaştırdığı gibi enerji tasarrufu da sağlamadı. Hâl böyle olunca bir milletvekili, konuyla ilgili harekete geçti.

Uygulamanın iptali için kanun teklifi verildi

Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Bir kanun teklifi hazırlayan milletvekili, uygulamanın iptal edilmesini istedi. Eğer kanun teklifi kabul edilirse kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek. Jale Nur Süllü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye 'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir.

Kalıcı yaz saati uygulaması sona ererse ne olacak?

Kalıcı yaz saati uygulamasından önce ikili sistem kullanılmaktaydı. Bahar geldiği zaman saatleri 1 saat ileriye alır, gün ışığından daha fazla yararlanma imkânı yakalardık. Kış mevsiminde de saatleri 1 saat geri alır, gün doğumu itibarıyla işe veya okula giderdik. Ancak kalıcı yaz uygulaması ile hep daha erken saati yaşamaya başladık ve bu da kış mevsiminin yaşandığı dönemlerde, karanlıkta kalkmamıza neden oldu.

İşte bu uygulamaya son verilirse Türkiye, eskisi gibi kışın ve yazın, farklı saat dilimlerini kullanacak. Hâl böyle olunca gün doğumunun geç olduğu saatlerde bir saat geç kalkmış olacağız. Yaz mevsiminde ise şimdiki saat dilimi kullanılacak. Tabii bunun olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemek mümkün değil. Bakalım TBMM, söz konusu kanun teklifini nasıl karşılayacak...