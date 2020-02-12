Yapılan yeni bir araştırmaya göre tiranozor ailesinin bilinen en yaşlı üyesi, yaklaşık 80 milyon yıl önce Kanada'nın güneyindeki Alberta ovalarında yaşadı. Fosiller bundan on yıl önce keşfedilse de, paleontologlar bu türün yeni bir tür olduğunu doğruladı ve bu hafta ona bir isim verdi.

Kretase isimli araştırma dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bulunan fosil 8 metre boyunda ve bir okul otobüsünün uzunluğundaydı. 2 ton ağırlığında, burnu boyunca belirgin tırtıklarla donatılmış kafatası ve uzun dişleri bulunan yeni türe bilim insanları tarafından Yunancada ölüm meleği anlamına gelen Thanatotheristes degrootorum ismi verildi.

Thanatos kısaltmasıyla tanıtılan yeni tür, sadece Kuzey Amerika'daki bilinen en eski dinozor değil, aynı zamanda 1970'ten beri Kanada'da keşfedilen ilk tiranozor türü. Paleontolog Darla Zelenitsky ve ekibi, Thanatos fosillerinin 79,5 milyon yaşında olduğunu belirledi ve bu da onu ABD veya Kanada'da şimdiye kadar keşfedilen en eski tiranozor türü haline getirdi. Araştırmacıların aktardığına göre, 'Ölüm meleği', 66 milyon yıl önce Kretase döneminin sonunda yaşayan T-Rex’ten yaklaşık 10 milyon yıl daha yaşlı. Ayrıca 12 metre uzunluğa ulaşabilen ve tam bir yetişkin olarak 9 tona kadar çıkabilen T-Rex'ten daha küçük boyutta.

Tanımlanmasına kafatası yardımcı oldu

Alberta'da bulunan Thanatos kalıntılarının, kısmi kafatasları ve gömülü dişlere sahip çene kemiklerinden oluştuğu aktarıldı. İlk kez 2010 yılında John ve Sandra de Groot tarafından ortaya çıkarılan fosiller günümüze kadar korundu. Çalışmaya emek veren araştırmacılar, kafatasının parçalarını analiz ederek Thanatos'un Alberta'da bulunan diğer tüm tiranozorlardan farklı olarak yeni bir tür olduğunu belirledi. Araştırmacılar ayrıca yeni türün sağ üst çene kemiğinde 8 cm uzunluğunda bir yara buldu. Bu bulgunun ise tiranozorun diğer dinozorlarla savaşmış olabileceğine dair bir ipucu olarak değerlendirildiğini ekleyelim.

Araştırmanın sonuçları arasında yeni keşfin türünün Kuzey Amerika’nın farklı bölgelerinde gelişmiş ve yaşamış olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunduğu açıklamalarına da yer verildi. Araştırmacılara göre bulunan her yeni tür kendi vücut planına sahip. Bölgede yeni çalışmalar ise hala sürüyor.