Kanser Tedavisini Hızlandıracak Yeni Bir Bitki Keşfedildi

Teknoloji her yıl katlanarak gelişmeye devam etse de kanser hastalığını kesin olarak ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi henüz bulunamadı. Fakat araştırmacılar, Avustralya’da yetişen bir bitkinin tedavi sürecini hızlandırmada büyük rol oynayabileceğini keşfetti.

İnsanlık tarihi boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde yetişen bitkiler doğal tedavi yöntemleri için kullanılageldi. Ülkemizde de ‘kocakarı ilaçları’ olarak kültürün bir parçası haline gelen bu doğal ilaçların ne kadar işe yaradığı ise birçok kez tartışma konusu olmuştur. Ancak Kopenhag Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, Batı Avustralya’ya özgü bir bitki türünün kanser tedavisinde büyük etkisi olduğunu keşfetti.

‘Eremophila galeata’ olarak bilinen bitki, uzun bir süre Avustralya Aborjinleri tarafından bağışıklık sistemini güçlendirmek için ve seremonilerde kullanılmış. Bu ilginç bitkinin biyolojisini ve kimyasını incelemek için araştırmalara başlayan bilim insanları, şaşırtıcı ve bir o kadar da sevindirici bir sonuçla karşılaştılar. Yapılan testlerden alınan sonuçlara göre ‘eremophila galeata’ bitkisi, kanser tedavisinde büyük bir etkiye sahip.

Kanser hücrelerinin direncini kırıyor:

Bilindiği üzere şu anda kanser tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi ‘kemoterapi’. İlaç tedavisinin uygulandığı bu yöntemin kendi içinde de bazı zorlukları var. Kanser hücreleri, bir süre sonra kullanılan bu ilaçlara karşı direnç kazanabiliyorlar. Böylece tedaviyi de oldukça zor hale getiriyorlar. Fakat 'eremophila galeata’ bitkisinden elde edilen bir tür reçinenin, kanser hücrelerinin direncini büyük ölçüde yok ettiği keşfedildi.

Bilim insanları, kanser yüzünden hayatını kaybeden hastaların %90’ının ‘tedaviye karşı direnç’ gösteren kanser hücrelerine sahip olduğunu belirtiyor. Her ne kadar kanser hücrelerinin direncini kıracak ilaçlar piyasada olsa da bu ilaçların birçok yan etkisi bulunuyor. Bitkiden elde ettikleri reçinenin uzun zamandır yerli halk tarafından kullanılıyor olması, bitkinin kanser tedavisinde de kullanılması için önemli bir konuma taşıyor. Araştırmacılar, doğadaki benzer bitkileri inceleyerek daha da etkili tedavi yöntemleri bulabileceklerinin de altını çiziyor.