Bilim insanları, kanserli hücrelerden neredeyse tamamen kurtulabilme potansiyeli taşıyan alternatif bir yöntem keşfettiler. Bu yöntemde tedavi için titreşim kullanılıyor.

İnsanlığın kanserle olan mücadelesi devam ediyor. Bilim insanları için kanseri tedavi etmek oldukça karmaşık olabiliyor. Hem hastalığın yapısı gereği farklı mutasyonlarla gelebilmesi, tümörlerin etraflarında kabuk oluşturabilmesi gibi nedenlerden dolayı farklı tedavi yöntemleri gerekebiliyor.

Bu yüzden de verimli tedaviler geliştirilmesi için durmaksızın bir çaba söz konusu. Son olarak titreşimle kanser hücrelerini etkisiz hâle getirmenin yolunun açılabileceği ortaya çıktı.

Kanserli hücreler büyük oranda etkisiz hâle getirildi

Geliştirilen yeni yöntemde, hâlihazırda kanserli hücreleri tespit etmekte kullanılan amonsiyanin molekülleri kullanılıyor. Normal şartlar altında suda parçalanmaması ve kanserli hücrelere tutunabilmekteki başarısıyla bilinen bu moleküller, kanserli hücreleri "boyuyor" ve belirlenmelerini sağlıyorlar.

Teksas A&M Üniversitesi, Rice Üniversitesi ve Teksas Üniversitesinden ekiplerin bir araya gelerek geliştirdiği sistem ise bir başka kanser öldüren moleküler makine olan Feringa-tipi motorların daha da geliştirilmesine dayanıyor. Araştırmacılar, yeni yöntemin Feringa-tipi motorlardan 1 milyon kat daha hızlı olduğunu ve kızılötesine yakın aralıktaki ışıkla gerçekleştirilebildiğini söylüyor. Bu yöntem, laboratuvar ortamında kanser hücrelerinin %99'unu yok etmeyi de başardı.

Sistemin işleyişi ise şu şekilde: Aminosiyanin molekülleri, doğru uyaranlara maruz kaldıklarında senkronize duruma geliyorlar. Kızılötesine yakın ışığın uyaran olarak kullanıldığı senaryo da bu durumlardan biri. Harekete geçtiklerinde, moleküllerin elektronları plazmon adı verilen yapıyı oluşturuyor. Bu yapı da molekül boyunca titreşim oluşturuyor. Bu plozmonlar sayesinde molekül, kanserli yapıya tutunmaya devam ediyor ancak sahip olduğu titreşim yapıyı parçalayarak kanserli hücreyi öldürüyor.

Araştırma, Nature Chemistry'de yayımlandı.