Nevşehir’deki Derinkuyu Yeraltı Şehri, evine tadilat yaptıracak bir köylü tarafından tesadüf eseri keşfedildi ve inanılmaz bir dünya ortaya çıktı. Peki burayı ne amaçla, ne zaman yapmışlardı?

Nevşehir-Niğde yolu üstünde, Nevşehir’e 30 km uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde yer alan bu yeraltı şehri; 1963 senesinde keşfedildi.

8 kattan ve büyük bir topluluğu barındırıp ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânlardan oluşan yeraltı şehrinde; günah çıkarma alanı, vaftiz havuzu, misyonerler okulu ve kuyu gibi pek çok dikkat çekici yerler de var. Gelin bu gizemli şehri daha yakından inceleyelim.

Tarihinin çok eskilere dayandığı tahmin ediliyor.

Kesin tarihi tam olarak bilinmese de Protohitit, Hitit, Roma, Asur ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Yapılma amacının ise II. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun zulmünden kaçmak olduğu düşünülüyor.

Kabul gören inanışa göre; ilk Hristiyanlar Kayseri ile Antakya üzerinden Kapadokya’ya gelerek buraya yerleşmiş ve fark edilmeyecek girişler yaparak yeraltı şehirlerini kurmuş. Böylece dışarı çıkmadan, uzun süre yaşayabilecekleri bir yer yaratmışlar.

Bu yer zamanla, Osmanlı dahil olmak üzere pek çok topluluğu ağırlamış ve binlerce kişiyi aynı anda içinde barındırmış. Havalandırma bacalarından tutun, şarap imalathanelerine kadar her şey var.

Yeraltı şehrinde tam olarak neler olduğunu biraz daha detaylandıracak olursak…

Depolama alanları, su kuyuları, mutfaklar, kiliseler, ahırlari mezarlıklar… Birbirine bağlı odaların yalnızca bir insanın geçebileceği boyutta olmasının yanı sıra tünellerin giriş çıkışlarında büyük taş silindirler bulunuyor.

Savunma amacıyla tasarlanan detayları da var. Mesela birbirine bağlı odaların yalnızca bir insanın geçebileceği boyutta olmasının yanında tünellerin giriş çıkışlarında büyük taş silindirler bulunuyor ve bu taşlar içeriden dışarıya doğru itilerek yerleştiriliyor. Dışarıdan açılması neredeyse imkânsız.

Bugün turistik bir yer.

Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin günümüzde yalnızca 8 katı temizlenip ziyarete açıldı ancak tüm katları temizlendiği takdirde 50 metreden 85 metreye yükseleceği ve 12-13 kata ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde Derinkuyu, Kapadokya’daki en popüler turistik yerlerden. Turla ziyaretçi olarak gidip tünelleri ve odaları gezerek yeraltı şehrinin tüm ihtişamını görebilirsiniz.

Göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: