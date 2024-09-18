NASA, 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara delikten gelen korkutucu sesi duyulabilir hale getirdi. Sesler, galaksi kümesinden yankılanıyor.

NASA, 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki dev bir kara delikten gelen ses dalgalarını duyulabilir hale getirdi. Perseus galaksi kümesinin merkezindeki bu kara delikten yayılan akustik dalgalar, insan kulağının algılayabileceği frekansta olmak üzere 57 ve 58 oktav yukarıya taşındı. 2022'de yayımlanan bu ses kaydı, uzayda yer alan kara deliğin korkutucu ve öfkeli bir uluma gibi algılanmasına neden oluyor.

2003 yılında gökbilimciler, Perseus galaksi kümesindeki dev kara deliğin etrafındaki gazda ses dalgalarının yayıldığını keşfetmişti. Ancak bu dalgalar, doğrudan insan kulağına hitap etmiyor. NASA’nın sonifikasyon çalışması sayesinde bu ses dalgaları, galaksiler arası uzayda nasıl yankılanacaklarını duymamızı sağlıyor. 2003’te tespit edilen en düşük nota olan si bemol, orta C'nin 57 oktav altında bulunuyor ve frekansı 10 milyon yıl olarak ölçülüyor. İnsanların algılayabileceği en düşük nota ise sadece bir yirmi saniyedir.

Kara delikten gelen sesler, 144 katrilyon kat daha yüksek frekansta

Ses dalgaları, kara delikten dışa doğru yayılarak saat yönünün tersine çevrildi. Bu yöntemle sesler, kara deliğin tüm yönlerinden 144 katrilyon ve 288 katrilyon kez daha yüksek frekansta duyulabiliyor. Sesler aynı zamanda galaksi kümelerindeki sıcaklıklar ve enerji transferleri hakkında da önemli bilgiler verebiliyor.

Ses dönüştürmeleri, kozmik olayları daha anlaşılır hale getirir ve evrenin derinliklerine dair daha fazla bilgi sunar. Ayrıca, ses verilerinin yanı sıra optik ve X-ışını verilerinin seslendirildiği çalışmalar, galaksiler arası fenomenlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.