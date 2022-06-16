Kara Veba'nın İlk Kez Nerede Ortaya Çıktığı Keşfedildi

Bilim insanları, uzun araştırmalar sonucunda dünya nüfusunun yarısını etkileyen kara veba salgınının ilk kez nerede ortaya çıktığını keşfetti. Salgının günümüz Kırgızistan sınırları içinde, henüz Avrupa'da patlak vermeden önce tespit edildi.

İnsanlık tarihinin en ölümcül salgını olan ve Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da 75 ila 200 milyon arasında insanın ölümüne neden olduğu bilinen Kara Ölüm salgını hakkında tarihi bir keşif yapıldı. Uzun zamandır bilim dünyasının radarında olan salgının kökeni uzun uğraşlar sonunda keşfedildi.

Nature dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, 1347 - 1351 yılları arasında Avrupa’da zirveye ulaşan ölümcül salgının günümüz Kırgızistan sınırları içinde yer alan bölgede ortaya çıktığını açıkladı. Keşif, bölgede çok daha önce keşfedilen mezarların yeniden incelenmesiyle gerçekleşti.

Kalıntılardan alınan DNA örneği gerçeği ortaya koydu:

Bilim insanları, ilk kez 1880’li yıllarda kazılan mezarlardaki taşlar, 2017 yılında yeniden inceleme altına alındı. İskoçya Üniversitesi’nden Phil Slavin’in liderliğini üstlendiği araştırmada 467 mezarda kesin tarih yazıldığı gözüktü. Bu tarihler yalnızca iki yıla odaklanıyordu: 1338 ve 1339 yılları.

Söz konusu mezarlardan çıkarılan 30 kişinin kalıntısının ise daha önce Rusya’ya götürüldüğü öğrenildi. Ekip, kalıntılardan DNA örneği almak için özel izin almayı başardı. 30 kalıntının 7’sinin dişinden DNA örneği alındı ve üç DNA örneğinde salgına neden olan bakteriye rastlandı. Bu kişilerin üçünün de mezar taşında 1338 yılında vefat ettikleri yazıyordu.

Kara Veba olarak da anılan salgın, ilk olarak 1347 yılında ticari gemiler aracılığıyla Karadeniz’den Akdeniz bölgesine doğru indi. Salgın, bunun ardından Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yayıldı. Bilim insanları, bugüne kadar salgının kaynağı konusunda büyük bir tartışma içindeydi. Kimi araştırmacılar salgının Çin’de ortaya çıktığını savunurken, kimisi Hindistan; kimisi ise Hazar Denizi’ni kaynak olarak görüyordu.