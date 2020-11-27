"Karahantepe Muhtemelen Göbeklitepe’den Daha Eski"

Karahantepe ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teyit edilmemekle birlikte Karahantepe'nin muhtemelen Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’da şehir merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan Karahantepe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu arkeolojik sit alanında kazıların devam ettiğini ifade eden Bakan Ersoy, şu ana kadar 250’den fazla dikili taş bulunduğunu aktardı.

Karahantepe’de 2 yıldır devam eden arkeolojik kazılar neticesinde bulunan yapıların Göbeklitepe ile çağdaş olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Bununla birlikte Bakan Ersoy, “Karahantepe’de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe’den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız” ifadelerini kullanarak Karahantepe’deki yapıların, Anadolu medeniyetlerine dair en eski kalıntılar olabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Karahantepe’de bu yıl gerçekleştirilen kazılar ile ilgili resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Anadolu mirasını ortaya çıkarmak adına devam eden kazılar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımız, Karahantepe kazıları ile ilgili büyük bir heyecan duyuyor. O nedenle kazı sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi kendilerinin yapmasını uygun buluyorum. Bu yıl insan sembolizesinin öne çıktığı çok önemli buluntular elde ettik. Heykeller, yeni yapılar keşfettik.

Sayın Bakanımızın gösterdiği kısa filmdeki heykel başı oldukça ilginç. 50 cm çapındaki heykel başı ana kayaya oyulmuş. Yine etrafında ana kayaya oyulmuş yapılar tespit ettik. Etrafındaki ritüelleri ve kazıyla ilgili yeni bilgileri önümüzdeki günlerde bakanlığımızca açıklanacak.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Karahantepe için paylaştığı video