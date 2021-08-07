Buzul Çağının Sorumlusu Karbondioksit Miktarıymış

Günümüzde küresel ısınmanın en büyük sebebi, salınan karbondioksit gibi sera gazları. Yürütülen yeni bir çalışma ise karbondioksitin 'yeterli miktarda salınmamasının' da gezegenin iklimine etki ettiğini ortaya koydu.

Son dönemde karşımıza çıkan pek çok olağan dışı doğa olayının sebebi iklim değişikliği. İkli değişikliğinin en büyük nedeni ise atmosfere salınan sera gazlarının miktarının artmış olması. Gezegende karbondioksit gibi sera gazları ne kadar çok salınırsa küremiz o kadar ısınıyor, bu da beraberinde iklim değişikliğini getiriyor.

İnsanlar olarak türümüzün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü gezegen ısınmaya devam ettikçe karşılaşacağımız manzaranın türümüze verebileceği zararlar konusunda fikir sahibiyiz. Yapmaya çalıştığımız şey ise kürenin ısınmasını engellemek için salınan karbondioksiti azaltmak. Tüm bunlar gündemdeyken yeni bir araştırma ortaya koydu ki, karbondioksit salınımının 'olması gerekenden fazla azalması' da bambaşka bir küresel krize sebep oluyor; buzul çağı.

34 milyon yıl önce başlayan buzul çağının sorumlusu karbondioksit:

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre, bundan 34 milyon yıl önce başlayan ve Dünya'nın yemyeşil topraklarını buzlarla kaplayan buzul çağının sebebi, salınan karbondioksit miktarının azalmış olması.

Eosen Oligosen geçişi olarak bilinen bu süre zarfında, dünyanın ortalama sıcaklığı 300.000 yılda 3 derece azaldı. Bizim için önemsiz gibi görünen ancak jeolojik açıdan oldukça kısa sürede gerçekleşmiş ciddi bir düşüş olarak değerlendirilen bu değişimin kaynağında ise azalan karbondioksit miktarının etkili olduğu keşfedildi.

Yürütülen incelemeler ve yapılan iklim modellemeleri sonucunda elde edilen veriler, 34 milyon yıl öncesine kadar yağmur ormanları ile kaplı olan Antarktika gibi yeşil toprakların 'birden' neden buzullarla kaplandığını ortaya koydu. Şimdiye kadar bu geçiş dönemindeki soğumaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyordu.

Elde edilen sonuç aynı zamanda karbondioksit miktarının ve sera gazlarının iklimi ne kadar ciddi boyutlarda etkilediğini de bir kez daha kanıtlamış oldu. Şimdilerde ise gezegenimizde yaşanan 'ufak' sıcaklık artışlarının ne gibi sonuçlar doğurabildiğine hepimiz şahit oluyoruz. Araştırma ekibinde yer alan ve makalenin ortak yazarı olan David Naafs ise Dünya'nın geçirdiği değişimde karbondioksitin 'sürücü koltuğunda' olduğunu söylüyor.