Kargo Şirketlerinin Covid-19 Tedbirleri Hakkında Anket

Salgın döneminde patlama yaşayan kargo sektörü, son zamanlarda alınan tedbirler odağında bir tartışma ile gündeme geliyor. Kargo firmalarının paket ulaşım ve teslimat süreçlerine ilişkin tedbirlerin ne düzeyde alındığına dair bir anket düzenledik. Sonuçlar dikkat çekici.

Koronavirüs salgının ilk günlerinde en çok merak edilen konu, virüsün kargo paketleri ile birlikte Çin’den Türkiye’ye gelip gelmeyeceğiydi. Ancak zamanla vakaların ülkemizde de görülmeye başlaması, endişeleri kargo paketleri kadar yakınımıza getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun olduğu dönemde ise ihtiyaçların internetten alışveriş yolu ile giderilmesi, kargo şirketlerinin yoğunluğunu katladı, denetim yapmak zorlaştı. Hem vatandaşların hem de kargo şirketlerinde çalışanların ortak endişesi ile bu süreçte Covid-19’a yakalanmamak olsa gerek. Bunu sağlayacak olan şey de kargo şirketlerinin almak durumunda oldukları önlemler.

Peki vatandaşlar kargo şirketlerinin salgına karşı önlemleri hakkında neler düşünüyorlar? Türkiye’nin her noktasına paket taşıyan şirketler, virüs taşımamak için ne kadar sorumluluk alıyorlar?

Vatandaşların neredeyse yarısı kargo şirketlerinin salgına karşı tedbir uyguladığını düşünmüyorlar. Telegram kanalımızda yönelttiğimiz "Sizce Covid-19'a karşı tedbirleri en sıkı uygulayan kargo şirketi hangisi?" sorusuna 3 bin 127 kişi yanıt verdi:

Yurtiçi Kargo: %15

Aras Kargo: %6

Sürat Kargo: %6

MNG Kargo: %3

PTT Kargo: %7

UPS Kargo: %13

Diğer: %3

HİÇBİRİ: %47

Katılımcıların %47’si, yani neredeyse yarısı, kargo şirketlerinin hiçbiri hakkında olumlu düşünceye sahip değil. Bu tablo, aslında şirketlerin yürüttüğü iletişim çalışmalarının önemli bir kısmının gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor. Yani firmalar önlem aldıklarını söyleseler de vatandaşlar öyle düşünmüyorlar.

Anket sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo, UPS ve PTT Kargo en çok en iyi önlem alan 3 şirket:

%15 oyla zirvede olan Yurtiçi Kargo’yu %13 ile UPS ve %7 ile PTT Kargo takip ediyor. Ardından %6’şar oy ile Aras ve Sürat Kargo geliyor, MNG kargo ise şirket bazında son sırada yer alıyor. Diğer seçenekleri arasında ise henüz Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet vermeyen Amazon Prime gibi servisler yer alıyor.

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