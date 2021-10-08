'Kargoda Kaybolan Dalak' Soruşturmasında Şaka Gibi Karar

Yalova'dan test için İstanbul'a gönderilirken 'kaybolan dalak' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, dalağı standart kargo olarak gönderen özel hastaneye 3.000 TL idari para cezası kesti. Ancak daha da ilginci, hazırlanan rapora göre dalağın standart kargo olarak taşınmasında hiçbir sorun yoktu.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yaşanabileceği aklınıza bile gelecek bir olaydan bahsetmiştik. Yalova'da dalak ameliyatı olan Ahmet Kıral isimli bir vatandaşın test için İstanbul'a gönderilmesi gereken dalağı, kargoda kaybolmuştu. Taşıma şirketinin söz konusu dalağı "standart kargo" olarak kaydetmesi ise kafaları daha fazla karıştırmıştı. Şimdi, bu garip olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dalağı kargoda kaybolan vatandaşın ailesi, olay üzerine şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine geçen Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sonucunda dalağı İstanbul'a gönderen özel hastane için 3.000 TL idari para cezası kesilmesine karar verildi. Ancak soruşturmada, bu para cezasından çok daha çarpıcı bir detay yer aldı.

Dalağın "standart kargo" olarak gönderilmesinde bir mahsur yok

Adli Tıp Kurumu, açılan soruşturma kapsamında hazırladığı bir raporu savcılık makamına da sundu. Bu raporda, dalağın standart kargo olarak gönderilmesinin tıbbi açıdan uygun olduğu belirtildi. Soruşturma kararının açıklanması üzerine açıklamalarda bulunan Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral ise "Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Bu karar, bizi üzmüştür. Babamın da sağlık durumu zaten o günden bugüne pekiyi sinyaller vermiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Bu olayın hala takibindeyiz ama adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun." ifadelerini kullanarak karara tepki gösterdi.

Raporda yer alan standart kargo detayı, daha önce Ahmet Kıral'ın avukatı olarak görev alan Musap Nayman tarafından gündeme getirilmişti. Avukat, konuyla ilgili açıklamasında organların taşınmasının hususlarının devlet eliyle belirlendiğini, hastanenin bu hususlara uymadığını söylemişti. O avukat şöyle konuşmuştu; "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, Bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını, hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz."