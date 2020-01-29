Çin’den Gelen Kargolar Corona Virüsünü Taşır mı?

Resmi açıklamalara göre ölü sayısının 200 üzerine çıktığı Corona virüsü salgını, bugüne kadar 5 binden fazla kişiye bulaştı. ABD, Almanya, Fransa dahil pek çok ülkede hastalar tespit edildi ve edilmeye devam ediyor. Peki Corona virüsü, Aliexpress ve benzeri siteler aracılığıyla Çin’den sipariş edilen ürünlerle taşınır mı?

Corona virüsü salgını, yakın tarihin en çok endişe uyandıran küresel sağlık sorunlarından birisi oldu. Salgının hangi yollarla gerçekleştiğine ilişkin bilimsel araştırmalar sürüyor. Ülkemiz gibi, Çin’e uzak bölgelerde merak edilen konu ise Corona virüsünün kargo yoluyla bulaşıp bulaşamayacağı konusu.

Aliexpress gibi pek çok siteden alışveriş yapan ülkemizdeki tüketiciler, salgın başlangıcından önce ya da acil ihtiyaçları doğrultusunda salgın sırasında da sipariş vermiş olabilirler. Vatandaşlarda Çin’den gelecek kargolara ilişkin haklı bir Corona endişesi oluşmuş olabilir. NTV’ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, konuya açıklık getirdi.

Corona virüsü kuru ortamda yaşayamıyor:

İstanbul Tıp Fakültesi adına konuşan Eraksoy’un açıklamalarına göre Corona virüsleri, tıpkı diğer virüsler gibi insan ya da hayvanların canlı hücreleri içerisinde varlıklarını sürdürebiliyor. Eğer konak bir hücre bulunamazsa Corona virüsleri kısa süre içinde etkisini yitiriyor. Bilimsel bulgulara göre kargo paketleri gibi kuru ortamlarda da Corona virüslerinin yaşamaları için uygun şartlar bulunmuyor.

Eraksoy, “Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir” açıklamasıyla konuya netlik kazandırıyor. Bu açıklamalara göre nemli olmayan ürünlerin Çin’den gelirken Corona virüsü taşıma riskleri kalmıyor. Ancak sipariş verilen ürün nemli maddeler içeriyorsa risk taşıyor olabilir.

Peki ya kargoyu hazırlayan, paketleyen kişilerde Corona virüsü bulunuyorsa ne yapılmalı?

Aslında bunu anlamanın kesin bir yolu yok. Çin’den gelen kargolar, gümrüklerde yapılan kontrollerle birlikte Türkiye’ye 1 ila 2 ay içerisinde ancak ulaşabiliyor. Prof. Eraksoy, “Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez” diyor.

Corona virüsü solunum salgılarıyla bulaşıyor:

Öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüsler, etkilerini yitirmeden yeni bir bedende konak hücreler bulabiliyor. Uzmanlara göre Corona virüsünün kişiden kişiye bulaşması için 2 metreden daha yakın temas gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca virüsün bulaşıcılık durumlarına ilişkin araştırmalar da devam ediyor.