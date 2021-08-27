Romanya'daki açılan iki ihaleyi birden kazanan Karsan, 56 elektrikli otobüs ile 75 adet elektrikli şarj istasyonu kuracak. 6 yıl boyunca bu otobüslerin bakım ve işletmesini de üstlenecek olan şirket, kazandığı ihalelerden 35 milyon euro kazanacak.

Türkiye'nin önde gelen hafif ve ağır ticari araç üreticisi Karsan, Romanya'da açılan iki ihaleyi birden kazandı. Toplam bedeli 35 milyon euro olan ihaleler ile Romanya pazarında önemli bir işe imza atacak olan Karsan, 56 elektrikli otobüsün üretim ve teslimatını gerçekleştirecek. Şirket ayrıca; bu otobüslerin kullanılacağı bölgeye 75 adet elektrikli şarj istasyonu kuracak. Bunlardan 19'u hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Karsan, Romanya'da kazandığı ihale kapsamında 18 metrelik uzunluğa sahip olan yüzde 100 elektrikli otobüs üretimi yapacak. İlk teslimatları 2022 yılında yapmayı planlayan Karsan, 6 yıl boyunca da sattığı otobüslerin bakım ve garaj işletmelerini yürütecek. Karsan CEO’su Okan Baş tarafından yapılan açıklamalarda elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duyulduğu ve Karsan'ın da bu sektöre yatırım yapmaya devam edeceği belirtildi.

Karsan CEO’su Okan Baş, Romanya'da kazandıkları 35 milyon euroluk ihaleye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Atak Electric ve Jest Electric Avrupa’nın sıfır emisyonlu tercihleri olmaya devam ederken aynı zamanda 1 milyon kilometreyi aşkın yol kat ederek önemli bir tecrübe edinmemizi sağladı. Bugün elektrikli otobüslerimiz Romanya, Fransa, Almanya, Portekiz hatta Meksika’ya kadar birçok dünya ülkesinde hizmet veriyor. Romanya ise bizim için çok kıymetli bir pazar. Fransa’dan sonra 65 adet ile en büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya’da bulunuyor. Ayrıca, Romanya ulaşımda elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de Romanya’nın dönüşümdeki bu hızına ve verimli toplu taşıma aracı ihtiyaçlarına 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamiği ile Romanya’nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor."

"35 milyon euro tutarındaki bu ihaleler yalnızca otobüs satışı anlamına gelmiyor. Karsan olarak ulaşıma bir bütün halinde yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, 19’u hızlı şarj olmak üzere toplamda 75 adet şarj istasyonunu ve araçların tüm bakım işlemleri ile garaj işletmesini yine Karsan olarak biz gerçekleştireceğiz. Yani 35 milyon euro değerindeki bu anlaşmaya bir elektrikli toplu taşıma sistemi anlaşması diyebiliriz. Karsan olarak 35 milyon euroluk Türk otomotiv endüstrisinin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasına imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan anlaşmayı Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli buluyoruz. Elektrikli ve sürücüsüz araçlarla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz."