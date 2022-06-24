Türk sinemasının, özellikle Yeşilçam döneminin önemli isimlerinden bir tanesi olan Kartal Tibet’i pek çok kişi rol aldığı filmlerden hatırlıyor. Ancak kendisi aynı zamanda bir yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da pek çok dizi ve filme imza atmıştır. Türk sinemasının efsane ismi Kartal Tibet imzalı en iyi filmlerden bazılarına ve anlattıkları hikayelere yakından bakalım.

27 Mart 1939 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Kartal Tibet, oldukça genç bir yaşta oyunculuğa başladı. Özellikle 1970’li yıllarda yani Türk sinemasının Yeşilçam döneminde aralarında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın gibi Türk sinemasının efsane isimlerinin olduğu kadın oyuncularla önemli filmlerin başrolünü paylaştı. Elbette Kartal Tibet’in hayat verdiği en önemli karakterlerden bir tanesi Tarkan’dır.

Kartal Tibet 1977 yılında bu sefer kameranın arkasına geçti. Belki rol aldığı filmlerden çok daha fazlasının yönetmeni, senaristi ve yapımcısı oldu. Kendisinin pek çok televizyon dizisinde de imzası bulunmaktadır. 2002 yılında Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülerek kariyerini taçlandırmıştır. Maalesef kendisi 1 Temmuz 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı. Miras olarak ise izlemeye doyamadığımız sayısız film bıraktı.

Kartal Tibet’in yönettiği unutulmaz filmlerden bazıları:

En komik bilim kurgu: Japon İşi

Tür: Bilim Kurgu, Romantik, Komedi

Yıl: 1987

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Fatma Girik, Sümer Tilmaç

IMDb: 6.1

Ülkemizde komedi ve bilim kurgu türünü en başarılı şekilde birleştiren yapımlardan bir tanesi olan Japon İşi filminde, aşık olduğu kadının robotuna kavuşan bir adamın hikayesini izliyoruz. Başak bir gazino şarkıcısıdır. Rakip gazino patronları onun peşindedir. Kendi halindeki Veysel ise Başak’a aşıktır. Bir süre evinde misafir ettiği Japon bilim adamı, ülkesine döndüğü zaman Başak’ın gerçekçi bir robotu yaparak Veysel’e hediye eder. Ancak gazino patronları bu robotu buldukları zaman işler epey karışır.

Kemal Sunal iki rolde: Şabaniye

Tür: Komedi

Yıl: 1984

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Erdal Özyağcılar

IMDb: 6.2

Usta oyuncu Kemal Sunal’ı hem Şaban hem de Şabaniye olarak iki farklı rolde izlediğimiz Şabaniye filminin senaryosu da Kartal Tibet tarafından kalem alımıştır. Şaban, kan davası nedeniyle yıllardır tedirgindir. Onu buldukları zaman ise kaçmak için kadın kılığına girerek Şabaniye olur. Şans bu ya Şabaniye hem ünlü bir şarkıcı olur hem de Şaban’ın kan davalılarından biri ona aşık olur. Şaban da kan davalısının kızına aşık olunca işler iyice komik ve içinden çıkılmaz bir hal alır.

Cennet Mahallesi’nin atası: Gırgıriye

Tür: Komedi, Müzik

Yıl: 1981

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Müjdat Gezen

IMDb: 6.2

Modern bir versiyonunu Cennet Mahallesi dizisinde izlediğimiz Gırgıriye’nin bir de Gırgıriye’de Cümbüş isimli devam filmi vardır. Gırgıriye filminde Sulukule’de yaşayan romanların eğlenceli dünyasına konuk oluyoruz. Bayram ve Güllüye birbirlerine aşıklardır ama kavuşamazlar çünkü aileleri arasında bitmeyen bir kavga vardır. Bayram ve Güllüye’nin rakip gazinolarda sahneye çıkmaları işleri eskisinden daha da gergin hale getirir ama ne kadar kavga olursa olsun bu mahallede kimse müzik duyunca dayanamaz.

Ezel gibi bir intikam hikayesi: Sosyete Şaban

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 1985

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Perihan Savaş, Kenan Pars

IMDb: 6.9

Sosyete Şaban filmini daha önce izlemediyseniz epey şaşıracaksınız çünkü film, bir intikam hikayesi anlatıyor. Şaban Ağa ile Peri, beşik kertmesidirler. Peri, Amerika’da eğitim alıp döndüğü zaman babasının işlerinin kötü olduğunu ve kurtulmanın tek yolunun Şaban Ağa ile evlenmek olduğunu öğrenir. İstemeyerek evlenir ve düğün gecesi paraları alarak kaçar. Şaban Ağa üzülmüştür, intikam almak ister. Yıllar sonra Peri, Dilaver Bey isimli son derece kibar biriyle tanışır. Bu kibar beye aşık olan Peri, karşısındakinin yıllar önce dolandırıp kaçtığı Şaban Ağa olduğunu çok sonra anlayacaktır.

Sevdiği kızın gönlünü kazanabilecek mi: Ortadirek Şaban

Tür: Komedi

Yıl: 1984

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Bahar Öztan, Ergun Köknar

IMDb: 7.2

Şaban kendi halinde, adı üstünde ortadirek bir mahalle delikanlısıdır. Gönlünü mahallenin güzel kızı Bahar’a kaptırmıştır. Ancak Şaban’ın güçlü bir rakibi vardır, Erkan. Erkan pek çok spor branşında başarılı, güçlü, kuvvetli biridir. Yani Şaban’ın işi zordur. Şaban ile Erkan arasında Bahar’ın gönlünü kazanabilmek için amansız bir mücadele başlar. Derken devreye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı girer. Bu noktadan işler çok daha komik ve karmaşık bir hal alacaktır.

Şaban Ballıses: Şark Bülbülü

Tür: Komedi

Yıl: 1979

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev

IMDb: 7.5

Şaban ile Hatice beşik kertmesidir ve birbirlerine aşıktırlar. Ancak Hatice’nin babası başlık parası istediği için Şaban devamlı para biriktirmeye çalışır ve bir türlü kavuşamazlar. Zülfo Ağa’nın da gözü Hatice’dededir ve bu nedenle Şaban’ı köyden kovar. Şaban son çare olarak İstanbul’a gelip hayatta kalmaya çalışır. Tesadüfün iğne deliği olaylar neticesinde gazino sahnelerinde ünlü olup Şaban Ballıses olarak tanınmaya başlayan Şaban, köye dönerek hem sevdiği kızı hem de intikamını almaya karar verir.

Para mutluluk getirmez: Milyarder

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 1987

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Tulug Çizgen

IMDb: 7.6

Milyarder, oldukça komik olmasına rağmen sadakat, güven, onur, ikiyüzlülük gibi pek çok kavramı da derinlemesine işleyen ağır bir dramdır. Mesudiye tren istasyon amiri olarak hayatını sürdüren Mesut’un hayatı bir yılbaşı gecesi değişir, büyük ikramiye ona çıkmıştır. O güne kadar yüzüne bile bakmayan ailesi bir anda değişir. Ailesinin ve çevresinin ona karşı gösterdikleri bu çıkarcı tavır nedeniyle milyarder olmasına rağmen mutlu olamayan Mesut’u kabus dolu geceler beklemektedir.

Eleştirel bir komedi: Davaro

Tür: Macera, Komedi

Yıl: 1981

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit

IMDb: 8.1

Memo, sözlüsü Cano ile evlenmek için yıllarca Almanya’da çalışmış ve başlık parası toplayarak köyüne dönmüştür. Ancak kan davalısı Sülo’yu öldürmeden evlenmesi töreye uygun değildir. Tam evleneceği gün Sülo’nun ortaya çıkması bütün işleri bozar. Sülo’yu öldürmek istemeyen Memo bir plan yapar ancak bu plan işleri iyice içinde çıkılmaz bir hale sokar. Davaro filmi mizah unsuru yüksek ama eşkıyalık, kan davası gibi konulara da eleştirel yaklaşan epik bir anlatıdır.

Usta işi siyasi hiciv: Zübük

Tür: Komedi, Polisiye

Yıl: 1980

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Nevra Serezli, Kadir Savun

IMDb: 8.5

Türk mizah dünyasının usta ismi Aziz Nesin tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Zübük filmi, dolandırıcı bir siyasetçinin hikayesini anlatıyor. İbrahim Zübükzade milletvekili olarak meclise girmiş ama üçkağıtçı biri olduğu için meslekten men edilmiştir. Ancak o bir şekilde yolunu bulur ve ilçesinin gözbebeği haline gelir. Kemal Sunal’ın hayran bırakan performansıyla taçlanan Zübük filmi, siyasi hicivleri ile dikkat çekiyor.

Sen de paşasın, ben de paşayım: Tosun Paşa

Tür: Tarihi, Komedi

Yıl: 1977

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit

IMDb: 8.9

Daha önce buradaki yazımızda gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığını anlattığımız Tosun Paşa filmi, iki düşman ailenin Yeşil Vadi isimli bir yeri ele geçirme mücadelelerini anlatıyor. Sözü geçmesi için evin uşağı Şaban’ı Tosun Paşa gibi gösteren ailenin planları, gerçek Tosun Paşa’nın ortaya çıkması ile alt üst olacaktır.

Türk sineması Yeşilçam döneminin efsane ismi Kartal Tibet tarafından yönetilen unutulmaz filmlerden bazılarını listeleyerek kısaca anlattıkları hikayelerden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Kartal Tibet’in yönettiği en sevdiğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.