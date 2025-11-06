Kasım 2025 Audi Fiyat Listesi: Q5 Geri Döndü!

Audi'nin Kasım 2025 güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay zam kartı oynamadı. Ancak bunlardan daha önemli bir detay var. Geçtiğimiz ay satıştan kaldırılan Q5, yeniden sahalara döndü. İşte sıfır kilometre Audi fiyatları...

Volkswagen'in lüks otomobil markası Audi, Kasım 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay zam yapmadı ancak geçtiğimiz ay satıştan kaldırılan Q5, yeniden satışa sunulmuş durumda.

Bu haberimizde, Audi'nin güncel fiyat listesine bakacağız. Listenin Audi'nin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Audi araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı A3 3.063.320 TL 3.063.320 TL A5 5.623.260 TL 5.623.260 TL Yeni A6 7.669.287 TL 7.669.287 TL A6 e-tron 6.736.514 TL 6.736.514 TL A8 21.114.367 TL 21.114.367 TL Q2 3.230.466 TL 3.230.466 TL Yeni Q3 - 4.018.796 TL Q4 e-tron 3.920.123 TL 3.920.123 TL Yeni Q5 - 6.874.159 TL Q6 e-tron 7.951.565 TL 7.951.565 TL Q7 10.002.282 TL 10.002.282 TL Q8 11.560.657 TL 11.560.657 TL e-tron GT 10.485.446 TL 10.485.446 TL

A3 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) Advanced, Otomatik 3.063.320 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) S-Line, Otomatik 3.987.236 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sportback) RS3, Otomatik 9.619.144 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Sportback, S3) Quattro, Otomatik 7.160.996 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) Advanced, Otomatik 3.216.764 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) S-Line, Otomatik 4.106.276 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sedan) RS3, Otomatik 9.877.576 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan, S3) Quattro, Otomatik 7.321.700 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Allstreet), Otomatik 3.645.746 TL

Audi A3, markanın ülkemizdeki en ulaşılabilir modellerinin başında geliyor. Farklı farklı gövde ve motor seçeneklerine sahip olan otomobil, bundan kaynaklı olarak oldukça geniş bir fiyat skalasına sahip. Audi'nin 4 tekerden çekiş teknolojisi Quattro desteği de sunan A3, premium iç mekânı, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve şık tasarımı ile de premium kompakt sedan arayanların favorilerinden.

A5 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 6.263.808 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Sedan), Otomatik 5.623.260 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan), Otomatik 5.956.008 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan) S5, Otomatik 13.089.074 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 6.497.736 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Avant), Otomatik 5.857.188 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant), Otomatik 6.189.936 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant) S5, Otomatik 13.366.322 TL

2025 Audi A5, şık liftback ve Avant gövde seçenekleriyle sportif ve modern bir görünüm sunuyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro dört tekerlekten çekişi ve çift kavramalı şanzımanıyla hem güçlü hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. Uzayan gövdesi, ince LED farları ve arka ışık barıyla dikkat çeken A5, iç mekânda büyük dijital ekranlar, panoramik tavan ve premium malzemelerle konforlu bir atmosfer sunuyor. Günlük kullanımda lüks ve sportifliği bir arada isteyenler için güçlü bir alternatif.

A6 e-tron fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı A6 Avant e-tron, Elektrikli -, Otomatik 6.891.494 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 8.016.035 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.379.125 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli -, Otomatik 6.736.514 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 7.861.055 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.224.145 TL

Audi A6 e-tron, şık Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle elektrikli sedan dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. 800V mimarisi ve 270 kW hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabilen model, yaklaşık 615–627 kilometre menzil sunuyor. Tek motorlu versiyonu 375 beygir güç üretirken, çift motorlu quattro ve S6 e-tron versiyonları 456 ile 543 beygir arasında güç sağlayarak 0-100 km/s’yi 3,9 saniyeye kadar düşürebiliyor. Aerodinamik tasarımı, lüks iç mekânı ve yüksek teknoloji donanımlarıyla A6 e-tron, uzun menzil, güçlü performans ve premium bir elektrikli deneyimini bir arada sunuyor.

Yeni A6 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 8.170.839 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 7.669.287 TL

Audi A6 Avant, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla lüks station wagon segmentinde öne çıkıyor. Keskin LED farları, büyük ızgarası ve panoramik tavanıyla dikkat çeken model, 500 litreyi aşan bagaj hacmi ve elektrikli bagaj kapağıyla pratiklik sunuyor. 2.0 litrelik TDI motoru ve Quattro teknolojisi, adaptif süspansiyonuyla hem konforlu hem de dinamik bir sürüş sağlıyor. Dijital kokpit, dört bölgeli klima ve sürüş destek sistemleriyle donatılan A6 Avant, teknolojiyi, konforu ve kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir tercih.

A8 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel (L), Otomatik 21.114.367 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli (L), Otomatik 21.114.367 TL 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli (S8), Otomatik 25.267.748 TL

2025 Audi A8, zarif tasarımı ve ileri teknolojileriyle lüks sedan segmentinde öne çıkıyor. 571 beygir gücüne ulaşan motor ve Quattro çekiş sistemiyle performanstan ödün vermeyen A8, adaptif süspansiyon gibi özellikleriyle konfor ve yol tutuşunu üst seviyeye taşıyor. Geniş dijital ekranlar, masajlı koltuklar ve ferah iç mekânıyla yolcularına premium bir deneyim sunan model, teknolojiyi ve prestiji bir arada isteyenler için ideal bir seçenek.

Q2 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli Advanced, Otomatik 3.230.466 TL

2025 Audi Q2, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda çevik, premium detaylarıyla da konforlu bir SUV deneyimi sunuyor. 150 beygir gücündeki motor seçeneği ve bazı pazarlarda sunulan Quattro dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla hem verimli hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. İç mekânda dijital kokpit, MMI ekran ve sürüş destek sistemleriyle modern bir atmosfer sunan Q2, pratiklik ve şıklığı bir arada isteyenler için ideal bir tercih.

Q3 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli Advanced, Otomatik 4.373.780 TL 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli S-Line, Otomatik 4.574.228 TL 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli (Sportback) S-Line, Otomatik 4.757.348 TL

Audi Q3, kompakt SUV segmentinde şık tasarımı, güçlü motoru ve premium özellikleriyle öne çıkıyor. 228 beygirlik 2.0 litrelik motoru ve quattro dört tekerlekten çekişiyle dengeli ve keyifli bir sürüş sunuyor. İç mekânda büyük dijital ekranlar, panoramik tavan ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle modern bir atmosfer sağlıyor. Geniş bagaj hacmi ve kaliteli malzemeleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek.

Q4 e-tron fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 40 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 3.920.123 TL 45 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 5.088.707 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli -, Otomatik 5.470.805 TL 40 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 4.060.739 TL 45 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 5.247.467 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 5.629.355 TL

Audi Q4 e-tron, kompakt lüks SUV segmentinde elektrikli sürüşü şık tasarım ve modern teknolojilerle birleştiriyor. 500 kilometreyi aşan menzile sahip olan otomobil, tek ve çift motorlu seçenekleriyle 5,4 saniyeye kadar düşen 0-100 km/s hızlanma değerleri sağlıyor. 175 kW hızlı şarj desteğiyle yarım saatin altında %80’e kadar dolabilen Q4 e-tron, kaliteli malzemeler, çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destekleriyle premium bir deneyim sunuyor. Hem şehir içi hem uzun yol için ideal bir elektrikli SUV seçeneği.

Yeni Q5 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel -, Otomatik 7.159.279 TL 2.0 TFSI quattro 150 kW, Benzinli -, Otomatik 6.874.159 TL 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel Sportback, Otomatik 7.685.714 TL 2.0 TFSI quattro 150 kW, Benzinli Sportback, Otomatik 7.400.270 TL

Yeni Audi Q5, markanın zamansız tasarım çizgilerini modern detaylarla harmanlayan bir SUV olarak öne çıkıyor. Güncellenen LED Matrix farları, keskin hatlı gövde yapısı ve geniş ön ızgarasıyla daha dinamik bir görünüme kavuşan model hem şehir içi konforu hem de uzun yol performansını aynı potada eritiyor. Yeni nesil mild-hybrid motor seçenekleriyle daha verimli ve sessiz bir sürüş sunan Q5, quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle de her zeminde güvenli yol tutuş sağlıyor. İç mekânda Audi Virtual Cockpit Plus, geniş MMI dokunmatik ekranı ve premium malzeme kalitesiyle lüks algısını pekiştirirken, gelişmiş sürücü asistanları sayesinde hem konfor hem de güvenlik açısından segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor.

Q6 e-tron fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Q6 SUV e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 7.951.565 TL Q6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.133.194 TL

Audi Q6 e-tron, şık tasarımı, ileri teknolojileri ve uzun menziliyle dikkat çeken premium bir elektrikli SUV. 100 kWh bataryası ve 800V mimarisi sayesinde yaklaşık 615 kilometreye kadar menzil sunan model, çift motorlu quattro versiyonlarda 517 beygire kadar güç sağlıyor. Hızlı şarj desteğiyle 20 dakikada %80 dolabilen Q6 e-tron, geniş iç mekânı, dijital kokpiti ve artırılmış gerçeklik destekli ekranlarıyla modern ve konforlu bir sürüş sunuyor. Aileler ve şehir dışı yolculuklar için ideal, prestijli bir elektrikli SUV seçeneği.

Q7 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli S-line, Otomatik 10.002.282 TL 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel S-line, Otomatik 12.855.295 TL 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli S-line, Otomatik 13.102.591 TL

2025 Audi Q7, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle büyük lüks SUV segmentinde öne çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro çekiş sistemi ve adaptif süspansiyonla güçlü ve konforlu bir sürüş sunuyor. Üç sıra koltuğu ve yaklaşık 1.970 litreye ulaşan bagaj hacmiyle geniş ve kullanışlı bir iç mekâna sahip. Dijital kokpit, çift multimedya ekran ve premium malzemelerle donatılan Q7 hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda prestijli ve rahat bir SUV deneyimi arayanlar için ideal bir tercih.

Q8 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 11.560.657 TL 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel -, Otomatik 14.895.640 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 15.146.392 TL 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 23.885.348 TL

Audi Q8, firmanın amiral gemisi SUV modeli olarak kabul ediliyor. Audi'nin en iyi teknolojileri ile donatılan otomobil, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve premium malzeme kalitesi ile tüketicileri mest ediyor. Matrix LED farlar, adaptif süspansiyon ve Quattro teknolojisi, lüksü, konfor ve yüksek performans ile birleştirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor.