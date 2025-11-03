Kasım 2025 BYD Fiyat Listesi: 2 Modele İndirim Var!

BYD, Kasım 2025 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay DOLPHIN ile SEAL modellerine indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi olmadı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil devi BYD, Kasım 2025 fiyat listesini yayımladı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı zamlarla gündem olan BYD, bu ay 2 modele indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi olmadı.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD fiyat listesine bakalım.

BYD fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı DOLPHIN 1.699.000 TL 1.664.000 TL ATTO3 2.119.000 TL 2.119.000 TL SEAL U EV 2.486.750 TL 2.486.750 TL SEAL U DM-i 2.358.000 TL 2.358.000 TL SEAL 2.389.000 TL 2.349.000 TL HAN 4.584.000 TL 4.584.000 TL TANG 5.099.000 TL 5.099.000 TL

DOLPHIN fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.664.000 TL 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.794.000 TL

BYD DOLPHIN, firmanın Türkiye'deki hem en ucuz hem de en küçük otomobili. Şehir içi kullanıma uygun DOLPHIN'in 150 kW gücündeki motoru, boyutlarına kıyasla oldukça iyi bir performans vadediyor. 427 kilometreye kadar menzil değeri ve yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor olması ile BYD DOLPHIN, 12.8 inç boyutlu dönebilen bilgi-eğlence ekranı ve panoramik cam tavanı ile eğlenceli yolculuklar vadediyor.

ATTO3 fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.119.000 TL

BYD'nin nispeten sportif bir tasarıma sahip olan SUV modeli ATTO3, 420 kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Türkiye'de sadece Design donanım paketi ile satın alınabilen otomobil, gitar telleri şeklindeki kapı iç cepleri ve hoparlöre entegre kapı kolları gibi özellikleriyle iç tasarımda fark yaratıyor. Bu otomobili satın aldığınızda Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan, dönebilir bilgi-eğlence ekranına da sahip olmuş olacaksınız.

SEAL U EV fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.486.750 TL

Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD SEAL U, ülkemizde çok büyük ilgi görüyor. Oldukça modern bir tasarıma ve premium sayılabilen özelliklere sahip olan SEAL U EV, 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 28 dakikada şarj olabilen otomobilde 19 inç jantlar, 15.6 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı, panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor. Bu otomobili öne çıkaran özelliklerden bir tanesi de 1.520 litreye ulaşabilen bagaj hacmi.

SEAL U DM-i fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L, Hibrit Design, Otomatik 2.358.000 TL

"DM-i" takısına sahip olan BYD SEAL U ise hibrit motorlu versiyon olarak karşımıza çıkıyor. BYD'ye göre hibrit versiyon, 1.080 kilometreye varan menzile sahip. 4x2 ve 4x4 versiyonlara sahip olan BYD SEAL U DM-i, ülkemizde büyük ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor.

SEAL fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.349.000 TL 390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.829.000 TL

Sedan otomobiller eskisi kadar ilgi görmüyorlar ancak BYD'nin SEAL modeli, bu algıyı yıkacak, fikrinizi değiştirecek bir otomobil. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık görünen BYD SEAL, 520 kilometre menzili ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ile peformansıyla da mest ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren otomobilde HIFI Dynaudio Premium Sound ses sistemi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

HAN fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.584.000 TL

BYD HAN, BYD SEAL modelinin abisi olarak nitelendirilebilir. Markanın amiral gemisi sedan modeli, 380 kW gücündeki elektrik motoru ile performanstan ödün vermiyor. iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD HAN, premium iç tasarımı ve yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

TANG fiyatı - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.099.000 TL

BYD HAN için markanın amiral gemisi sedan modeli demiştik. BYD TANG ise SUV kategorisinde aynı statüye sahip. Sadece 4x4 olarak satılan 380 kW kapasiteli elektrikli motoruyla 530 kilometreye varan menzil sunan BYD TANG, 4.970 mm uzunluğu ile her yerde ben buradayım diyecek bir otomobil. Karşılama aydınlatmaları, ambiyans ışıklandırma, ısı ve ses yalıtımlı camlarıyla mükemmel bir deneyim vadeden TANG, ne yazık ki pek çoğumuz için ulaşılabilir olmaktan uzak.