Kasım 2025: Güncel Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Fiyatları

Elektrikli otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış durumda. Öyle ki artık yollarda her markadan elektrikli araçları görebiliyoruz. Hatta Ekim 2025 verilerine göre bu yılın başından beri 146.773 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu rakam her gün biraz daha artıyor.
Tabii ki elektrikli otomobillerin artmasıyla şarj istasyonlarının sayısı da arttı. İstasyonlar, Türkiye geneline yayılmış durumda. Peki bu istasyonların fiyatları ne kadar? Elektrikli otomobilinizi şarj etmek için kaç para ödemeniz gerekiyor? Bu içeriğimizde Togg'un istasyonu Trugo'dan Petrol Ofisi'nin e-POwer istasyonlarına kadar bazı şirketlerin şarj ücretlerine yakından bakıyoruz. AC istasyonlar, daha uzun sürede şarj edenleri, DC’ler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsıyor.
Türkiye’deki elektrikli otomobil şarj istasyonları fiyatları
Trugo
|Şarj ünitesi
|Fiyat
|AC (22 kW)
|8,49 TL / kWh
|DC (150 kW altı)
|10,60 TL / kWh
|DC (300 kW üstü)
|11,82 TL / kWh
Zes
|Şarj ünitesi
|Fiyat
|AC (22 kW)
|8,99 TL / kWh
|DC (180 kW altı)
|10,99 TL / kWh
|DC (180 - 400 kW arası)
|12,99 TL / kWh
Eşarj
|Şarj ünitesi
|Fiyat
|AC (22 kW)
|9,40 TL / kWh
|DC (90 kW altı)
|11,50 TL / kWh
|DC (90-180 kW arası)
|11,50 TL / kWh
|DC (180 kW ve üstü)
|11,50 TL / kWh
Petrol Ofisi e-POwer
|Şarj ünitesi
|Fiyat
|AC Tip 2 soketler
|8,49 TL / kWh
|DC Tip CCS soketler
|10,99 TL / kWh
Aksa Şarj
|Şarj ünitesi
|Fiyat
|AC Tip 2 soketler (22 kW'a kadar)
|8,99 TL / kWh
|DC (100 kW'a kadar)
|9,99 TL / kWh
|DC (100 kW ve üstü)
|10,99 TL / kWh
Tesla Supercharger
|Araç
|Fiyat
|Tesla otomobiller
|8,90 TL / kWh
|Diğer otomobiller
|11,10 TL / kWh
*Tesla Supercharger istasyonlar, 250 kW'a kadar güç sağlıyor. *Tesla Supercharger istasyonların ülkemizdeki sayısı şu an için çok az. Ülkemizdeki Supercharger'ları ve konumlarını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.