Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025: Güncel Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Fiyatları

Elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün biraz daha artarken tüketiciler, şarj istasyonu fiyatlarını merak ediyorlar. Peki Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonlarında fiyatlar ne kadar? İşte Kasım 2025 verilerine göre güncel rakamlar...

Kasım 2025: Güncel Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Fiyatları
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış durumda. Öyle ki artık yollarda her markadan elektrikli araçları görebiliyoruz. Hatta Ekim 2025 verilerine göre bu yılın başından beri 146.773 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu rakam her gün biraz daha artıyor.

Tabii ki elektrikli otomobillerin artmasıyla şarj istasyonlarının sayısı da arttı. İstasyonlar, Türkiye geneline yayılmış durumda. Peki bu istasyonların fiyatları ne kadar? Elektrikli otomobilinizi şarj etmek için kaç para ödemeniz gerekiyor? Bu içeriğimizde Togg'un istasyonu Trugo'dan Petrol Ofisi'nin e-POwer istasyonlarına kadar bazı şirketlerin şarj ücretlerine yakından bakıyoruz. AC istasyonlar, daha uzun sürede şarj edenleri, DC’ler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsıyor.

Türkiye’deki elektrikli otomobil şarj istasyonları fiyatları

Trugo

Türkiye’de En Ucuz Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hangisi? 0’dan 100’e Şarj Etmek Kaç Para Tutuyor?

Şarj ünitesi Fiyat
AC (22 kW) 8,49 TL / kWh
DC (150 kW altı) 10,60 TL / kWh
DC (300 kW üstü) 11,82 TL / kWh

Zes

Şarj ünitesi Fiyat
AC (22 kW) 8,99 TL / kWh
DC (180 kW altı) 10,99 TL / kWh
DC (180 - 400 kW arası) 12,99 TL / kWh

Eşarj

Türkiye’de En Ucuz Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hangisi? 0’dan 100’e Şarj Etmek Kaç Para Tutuyor?

Şarj ünitesi Fiyat
AC (22 kW) 9,40 TL / kWh
DC (90 kW altı) 11,50 TL / kWh
DC (90-180 kW arası) 11,50 TL / kWh
DC (180 kW ve üstü) 11,50 TL / kWh

Petrol Ofisi e-POwer

Şarj ünitesi Fiyat
AC Tip 2 soketler 8,49 TL / kWh
DC Tip CCS soketler 10,99 TL / kWh

Aksa Şarj

Şarj ünitesi Fiyat
AC Tip 2 soketler (22 kW'a kadar) 8,99 TL / kWh
DC (100 kW'a kadar) 9,99 TL / kWh
DC (100 kW ve üstü) 10,99 TL / kWh

Tesla Supercharger

Türkiye’de En Ucuz Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hangisi? 0’dan 100’e Şarj Etmek Kaç Para Tutuyor?

Araç Fiyat
Tesla otomobiller 8,90 TL / kWh
Diğer otomobiller 11,10 TL / kWh

*Tesla Supercharger istasyonlar, 250 kW'a kadar güç sağlıyor. *Tesla Supercharger istasyonların ülkemizdeki sayısı şu an için çok az. Ülkemizdeki Supercharger'ları ve konumlarını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim