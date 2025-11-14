Kasım 2025: Güncel Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Fiyatları

Elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün biraz daha artarken tüketiciler, şarj istasyonu fiyatlarını merak ediyorlar. Peki Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonlarında fiyatlar ne kadar? İşte Kasım 2025 verilerine göre güncel rakamlar...

Elektrikli otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış durumda. Öyle ki artık yollarda her markadan elektrikli araçları görebiliyoruz. Hatta Ekim 2025 verilerine göre bu yılın başından beri 146.773 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu rakam her gün biraz daha artıyor.

Tabii ki elektrikli otomobillerin artmasıyla şarj istasyonlarının sayısı da arttı. İstasyonlar, Türkiye geneline yayılmış durumda. Peki bu istasyonların fiyatları ne kadar? Elektrikli otomobilinizi şarj etmek için kaç para ödemeniz gerekiyor? Bu içeriğimizde Togg'un istasyonu Trugo'dan Petrol Ofisi'nin e-POwer istasyonlarına kadar bazı şirketlerin şarj ücretlerine yakından bakıyoruz. AC istasyonlar, daha uzun sürede şarj edenleri, DC’ler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsıyor.

Türkiye’deki elektrikli otomobil şarj istasyonları fiyatları

Trugo

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 8,49 TL / kWh DC (150 kW altı) 10,60 TL / kWh DC (300 kW üstü) 11,82 TL / kWh

Zes

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 8,99 TL / kWh DC (180 kW altı) 10,99 TL / kWh DC (180 - 400 kW arası) 12,99 TL / kWh

Eşarj

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 9,40 TL / kWh DC (90 kW altı) 11,50 TL / kWh DC (90-180 kW arası) 11,50 TL / kWh DC (180 kW ve üstü) 11,50 TL / kWh

Petrol Ofisi e-POwer

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler 8,49 TL / kWh DC Tip CCS soketler 10,99 TL / kWh

Aksa Şarj

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler (22 kW'a kadar) 8,99 TL / kWh DC (100 kW'a kadar) 9,99 TL / kWh DC (100 kW ve üstü) 10,99 TL / kWh

Tesla Supercharger

Araç Fiyat Tesla otomobiller 8,90 TL / kWh Diğer otomobiller 11,10 TL / kWh

*Tesla Supercharger istasyonlar, 250 kW'a kadar güç sağlıyor. *Tesla Supercharger istasyonların ülkemizdeki sayısı şu an için çok az. Ülkemizdeki Supercharger'ları ve konumlarını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.