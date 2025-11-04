Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller Açıklandı

ODMD'nin ekim ayına ilişkin raporu açıklandı. Böylelikle Türkiye'de en çok satan otomobiller belli olmuş oldu. Tarihin en iyi ekim ayının yaşandığı satışlarda Renault, yılı zirvede bırakmaya kararlı gibi görünüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ekim ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in onuncu ayında en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...

2025 yılında en çok satan markalar:

Marka Satış Sayısı ( Ocak-Ekim 2025) Renault 95.418 Volkswagen 65.110 Toyota 60.560 Fiat 59.645 Hyundai 52.684 Peugeot 46.172 Opel 37.132 BYD 35.375 Citroen 35.294 Skoda 33.533

Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk on ayında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Yukarıdaki tablo, Fransız otomobil devi Renault'un yılın kazananı olacağını gözler önüne seriyor. Zira en yakın rakibi olan Volkswagen ile aradaki fark 30 bin civarında. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Fiat ise güncel verilere göre ilk üçe giremiyor.

Ekim ayında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı Renault Megane 4.753 Toyota Corolla 4.172 Volkswagen Taigo 4.111 Fiat Egea Sedan 4.101 Renault Clio 3.851 Hyundai i20 2.802 Volkswagen T-ROC 2.596 Togg T10F 2.532 Citroen C4X 2.109 Toyota C-HR 2.031

Yukarıdaki tablo, önemli hususlar içeriyor. Mesela geçtiğimiz ayın zirvesinde yer alan Tesla Model Y, bu ay ilk 10'da yer almıyor. Hatta bu otomobil, geçtiğimiz ay 0 sattı. Togg T10F ise listenin sekizinci sırasında yer alıyor. Volkswagen ise kampanyaların ekmeğini yemeye devam ediyor.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

ODMD'nin paylaştığı verilere göre ekim ayında 116 bin 149 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinden yüzde 19,4 fazlaydı. Öte yandan; bu verilerle tarihin en iyi ekim ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Açıklanan verilerle Türkiye'de yılın ilk 10 ayında 1 milyondan fazla sıfır araç satışı gerçekleştirilmiş oldu.

Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, ekim ayında 90.695 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 19,9'luk artış yaşandığını görüyoruz. Ekim 2025 döneminde gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları, 10 yıllık ortalamanın yüzde 61,5 üzerindeydi.

En çok tercih edilen otomobil segmentleri:

Segmenti 2025 2024 A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 3.521 3.954 B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 220.795 228.142 C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 465.750 415.671 D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 110.619 75.611 E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 27.264 23.574 F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 5.433 3.983

Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Vatandaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.

En çok tercih edilen gövde tipleri:

Gövde Tipi 2025 2024 Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 188.167 193.540 Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 118.711 126.477 Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 2.154 3.950 MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 1.907 380 CDV (Otomobilden türetilen van) 79 204 Spor (Porsche 911, BMW M4...) 3.814 3.988 SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 518.550 422.396

SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:

Motor Tipi 2025 2024 Benzin 393.399 471.900 Dizel 64.801 77.113 LPG 7.149 5.201 Hibrit 219.729 126.977 Elektrik 148.304 69.744

Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.

En çok tercih edilen vites tipi:

2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.

2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):

Marka Satış Sayısı (2024) Satış Sayısı (2023) Renault 117.919 117.491 Fiat 87.126 125.348 Volkswagen 74.533 71.093 Hyundai 58.499 52.856 Chery 57.047 40.590 Peugeot 53.886 58.459 Toyota 51.936 45.469 Opel 45.212 61.057 Skoda 43.972 35.041 Citroen 43.219 45.395

2024 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı (2024) Fiat Egea Sedan 58.983 Renault Clio 50.891 Renault Megane 40.077 Toyota Corolla 31.610 Togg T10X 30.093 Fiat Egea Cross 25.958 Chery Tiggo 8 Pro 22.875 Hyundai i20 21.645 Chery Tiggo 7 Pro 21.272 Nissan Qashqai 19.132

