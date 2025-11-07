Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller Belli Oldu

Kasım ayının gelişiyle otomobil firmaları, fiyat listelerini güncellediler. Hâl böyle olunca Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri listesi de değişmiş oldu. Geçtiğimiz ay listeden düşen Renault Clio, bu ay yeniden en ucuz arabalardan biri oldu.

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, kasım ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Fiat Egea Sedan 999.900 TL Fiat Egea Cross 1.134.900 TL Hyundai i10 1.153.000 TL Kia Picanto 1.260.000 TL Hyundai i20 1.262.000 TL Citroen e-C3 1.375.000 TL Opel Corsa 1.390.000 TL Fiat Grande Panda 1.399.900 TL Hyundai Bayon 1.404.000 TL Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL Renault Clio 1.536.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 999.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.345.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.689.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.163.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.403.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.739.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.461.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.279.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Manuel 1.519.400 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.854.400 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.134.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.644.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.202.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.702.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.260.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.765.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.323.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.853.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.153.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.203.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.247.500 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.321.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.260.000 TL 1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.330.000 TL 1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.305.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.262.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.443.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.533.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.636.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL 1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.830.000 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Kasım 2025

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.399.900 TL |

Hyundai Bayon fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.404.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.581.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.660.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.772.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Renault Clio fiyatları - Kasım 2025