Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller Belli Oldu

Kasım ayının gelişiyle otomobil firmaları, fiyat listelerini güncellediler. Hâl böyle olunca Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri listesi de değişmiş oldu. Geçtiğimiz ay listeden düşen Renault Clio, bu ay yeniden en ucuz arabalardan biri oldu.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, kasım ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Fiat Egea Sedan 999.900 TL
Fiat Egea Cross 1.134.900 TL
Hyundai i10 1.153.000 TL
Kia Picanto 1.260.000 TL
Hyundai i20 1.262.000 TL
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Opel Corsa 1.390.000 TL
Fiat Grande Panda 1.399.900 TL
Hyundai Bayon 1.404.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL
Renault Clio 1.536.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Kasım 2025

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 999.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.345.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.689.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.163.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.403.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.739.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.221.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.461.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.279.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Manuel 1.519.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.854.400 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Kasım 2025

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.134.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.644.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.202.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.702.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.260.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.765.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.323.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.853.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Kasım 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.153.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.203.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.247.500 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.321.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Kasım 2025:

Eylül 2025 Kia Fiyat Listesi: EV3’e İndirim, Bazı Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.260.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.330.000 TL
1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.305.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Kasım 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.262.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.443.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.533.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.636.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Kasım 2025

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Kasım 2025

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.390.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.648.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.752.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 1.830.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Kasım 2025

Başlıksız-1

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.399.900 TL |

Hyundai Bayon fiyatları - Kasım 2025

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.404.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.581.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.660.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.772.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Kasım 2025

Dacia’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: 2 Modele de Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Renault Clio fiyatları - Kasım 2025

Renault, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Clio Fiyatı Uçtu Gidiyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.536.000 TL
1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.668.000 TL
