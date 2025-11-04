Kasım 2025 Fiat Fiyat Listesi: Çok Daha Ucuz Fiat 600 Türkiye'de!

Fiat, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay zam kozunu oynamadı. Hatta Fiat 600'ün uygun fiyatlı versiyonu Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte sıfır kilometre Fiat fiyatları...

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Egea grubunda fiyat değişimi yapmadı. Ayrıca Fiat 600'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu Türkiye pazarına girdi. Hâl böyle olunca otomobilin başlangıç fiyatı ciddi anlamda gerilemiş oldu.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Kasım 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Egea Sedan 999.900 TL 999.900 TL Egea Cross 1.134.900 TL 1.134.900 TL 600 1.834.900 TL 1.687.900 TL Grande Panda - 1.399.900 TL

Egea Sedan fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 999.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.345.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.689.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.163.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.403.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.739.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.461.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.279.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Manuel 1.519.400 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.854.400 TL

Fiat Egea Sedan, yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden bir tanesi. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve uygun maliyetleriyle öne çıkıyor. LED farları, multimedya ekranı ve modern donanımlarıyla her keseye uygun olan otomobil, 520 litrelik büyük bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Fiat Egea Sedan, konfor, ekonomi ve teknolojiyi bir arada arayanlar için dengeli bir tercih.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon Fiyat Paket Ücretli Renkler 10.290 TL Easy, Urban, Lounge, Limited Plus Paket 57.650 TL Easy 16" Elmas Kesim Alaşımlı Jant 14.580 TL Urban Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol 4.860 TL Limited KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 19.440 TL Lounge

Egea Cross fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.134.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.644.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.202.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.702.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.260.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.765.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.323.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.853.900 TL

2025 Fiat Egea Cross, adından da anlaşılabileceği üzere standart Egea'nın crossover versiyonu. SUV esintili tasarımı ve pratik özellikleriyle öne çıkan otomobil, sedan versiyondaki motor ve şanzıman seçeneklerini korumaya devam ediyor. Fiat Egea Cross, şehir içi rahatlığı ve hafif arazi kabiliyeti arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 10.290 TL Street, Urban, Lounge, Limited Konfor Paketi 19.440 TL Lounge

Fiat 600 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 136 HP MHEV, Hibrit Easy, Otomatik 1.687.900 TL 1.2 136 HP MHEV, Hibrit Urban, Otomatik 1.834.900 TL 115 kW/156 HP - 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.959.900 TL

Fiat 600, markanın retro tasarımı ve modern teknolojileriyle öne çıkan B segment crossover SUV modeli. Hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla sunulan Fiat 600'ün elektrikli versiyonu 400 kilometre civarı menzil ve 8,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip. Modern iç tasarımı ile hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklarda yormayan otomobil, açık konuşmak gerekirse hak ettiği ilgiyi görmüyor.

600 opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 14.580 TL La Prima, Urban Ücretli Renkler 9.720 TL La Prima

Topolino Fiyatları - Kasım 2025:

Model Motor Tipi Yakıt TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5kWh Elektrikli 535.900 TL TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 575.900 TL

Fiat Topolino, aslında bir otomobil değil. Bu kategorideki modeller genelde elektrikli araç olarak kabul ediliyorlar. Uygun fiyatı ile mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilen Topolino, tahmin edebileceğiniz üzere şehirler arası yolculuklar için ideal değil. 75 kilometre menzili ve 45 km/s maksimum hızı ile Fiat Topolino, bu dezavantajlarına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor.

Grande Panda Fiyatları - Kasım 2025:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.399.900 TL |

Grande Panda opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 15.000 TL La Prima

NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.