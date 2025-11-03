Kasım 2025 JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: Ufak Bir Zam Var!

Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Daha birkaç ay önce 2 milyon TL'den ucuza satılan otomobilin Kasım 2025 fiyat listesi değişti mi? İşte detaylar...
JAECOO fiyatları - Kasım 2025
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|7
|2.150.000 TL
|2.170.000 TL
JAECOO 7 fiyatları - Kasım 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.6L 145 HP, Benzinli
|Revive, Otomatik
|2.170.000 TL
|1.6L 145 HP, Benzinli (4x4)
|Evolve, Otomatik
|2.380.000 TL
2025 model JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.
JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Kasım 2025
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Revive, Evolve