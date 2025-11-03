Kasım 2025 JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: Ufak Bir Zam Var!

Chery'nin premium otomobil markası JAECOO, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyatlarda anlamlı bir değişim yapmadı. İşte sıfır kilometre JAECOO 7 fiyatı...

Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Daha birkaç ay önce 2 milyon TL'den ucuza satılan otomobilin Kasım 2025 fiyat listesi değişti mi? İşte detaylar...

JAECOO fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı 7 2.150.000 TL 2.170.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145 HP, Benzinli Revive, Otomatik 2.170.000 TL 1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.380.000 TL

2025 model JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.

JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Kasım 2025