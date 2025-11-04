Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai ile X-Trail'de 500 Bin TL'ye Varan İndirim!

Nissan'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Qashqai ile X-Trail modellerinde efsane indirimler var. İşte sıfır kilometre Nissan fiyatları...

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, Kasım 2025 fiyat listesini açıkladı. Markanın sevilen C-SUV modeli Qashqai'nin üst donanım paketlerine büyük oranda indirim yapıldı. Ayrıca X-Trail'de de tam 500 bin TL'lik indirimler görüyoruz.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.999.000 TL 1.999.000 TL Juke 1.549.000 TL 1.549.000 TL X-Trail 3.399.000 TL 2.899.000 TL

Qashqai fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 1.999.000 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.384.900 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 2.846.100 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit N-Design, Otomatik 2.900.500 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit N-Design 4x4, Otomatik 2.994.600 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 2.928.900 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.023.200 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.046.800 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.140.900 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 2.992.800 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.095.800 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.178.000 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.293.700 TL

Piyasanın en çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobillerinden olan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla oldukça şık görünüyor. İç mekânda büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera gibi özellikler sunan otomobil, 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip. Konforlu ve dengeli sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti avantajıyla Qashqai, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Juke fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.549.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.874.300 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.007.700 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.196.100 TL

Nissan Juke, kompakt boyutları ve karakteristik tasarımıyla öne çıkan eğlenceli bir B-SUV. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile aşırı yüksek performans sunmuyor olsa da üzmeyen Juke, çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer aldığı otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanıma da ideal.

X-Trail fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 2.899.000 TL 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.975.300 TL

2025 Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir aile SUV'u. 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan otomobil, zorlu arazi koşullarında da hiç fena değil. İç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar yer alırken; yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir otomobil.