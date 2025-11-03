Kasım 2025 SKYWELL Fiyat Listesi: Aylar Geçiyor, ET-5 Fiyatı Değişmiyor!

Çinli elektrikli otomobil markası SKYWELL, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5'e zam yapmadı. İşte güncel fiyatlar...

Uzun zamandır Türkiye'de varlık gösteren Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, Kasım 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçmişten de alışmış olduğumuz üzere Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5 fiyatına dokunmadı.

Peki SKYWELL ET-5 güncel fiyatları ne durumda? Gelin hep birlikte firmanın yayımladığı resmî verilere göre SKYWELL ET-5 fiyatlarını yakından inceleyelim.

SKYWELL araba fiyatları - Kasım 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı ET-5 2.175.000 TL 2.175.000 TL

ET-5 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli LR Legend, Otomatik 2.175.000 TL 150 kW, Elektrikli LR Exclusive, Otomatik -

2025 Skywell ET5, tamamen elektrikli, 5 kişilik bir D-SUV olarak dikkat çekiyor. 150 kW motoru ile 600 kilometreyi aşan menzil sunabilen SKYWELL ET-5, 467 litrelik bagajı ve ferah iç hacmiyle büyük aileler için de oldukça ideal bir otomobil. Üstelik SKYWELL ET-5, fiyatı ile C-SUV modelleri ile ciddi bir rekabet içerisinde yer alıyor.