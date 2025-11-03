Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025 SKYWELL Fiyat Listesi: Aylar Geçiyor, ET-5 Fiyatı Değişmiyor!

Çinli elektrikli otomobil markası SKYWELL, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5'e zam yapmadı. İşte güncel fiyatlar...

Kasım 2025 SKYWELL Fiyat Listesi: Aylar Geçiyor, ET-5 Fiyatı Değişmiyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Uzun zamandır Türkiye'de varlık gösteren Çinli elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, Kasım 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçmişten de alışmış olduğumuz üzere Türkiye'deki tek otomobili olan ET-5 fiyatına dokunmadı.

Peki SKYWELL ET-5 güncel fiyatları ne durumda? Gelin hep birlikte firmanın yayımladığı resmî verilere göre SKYWELL ET-5 fiyatlarını yakından inceleyelim.

SKYWELL araba fiyatları - Kasım 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
ET-5 2.175.000 TL 2.175.000 TL

ET-5 fiyatları - Kasım 2025:

SKYWELL’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: ET-5’e Zam Yok!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli LR Legend, Otomatik 2.175.000 TL
150 kW, Elektrikli LR Exclusive, Otomatik -

2025 Skywell ET5, tamamen elektrikli, 5 kişilik bir D-SUV olarak dikkat çekiyor. 150 kW motoru ile 600 kilometreyi aşan menzil sunabilen SKYWELL ET-5, 467 litrelik bagajı ve ferah iç hacmiyle büyük aileler için de oldukça ideal bir otomobil. Üstelik SKYWELL ET-5, fiyatı ile C-SUV modelleri ile ciddi bir rekabet içerisinde yer alıyor.

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim