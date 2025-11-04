Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025 Subaru Fiyat Listesi: 2 Modele de Zam Geldi!

Japon otomobil devi Subaru, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar, ithalat düzenlemesi nedeniyle zaten yükselmişti. Üstelik Subaru da zam yaptı...

Kasım 2025 Subaru Fiyat Listesi: 2 Modele de Zam Geldi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil üreticisi Subaru, Türkiye'de 2 model ile hizmet vermeye devam ediyor. Yollarda çok görmesek de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan marka, ne yazık ki cep yakan fiyatlar sunuyor.

Peki Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Subaru'nun Kasım 2025 için geçerli olan güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların Subaru'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Subaru araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Yeni Crosstrek e-BOXER 3.199.900 TL 3.249.900 TL
Forester e-BOXER 4.144.650 TL 4.449.900 TL

Yeni Crosstrek e-BOXER fiyatları - Kasım 2025

Subaru Güncel Fiyat Listesini Paylaştı: Fiyatlar Cep Yakıyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L 150 PS, Hibrit Xclusive, Otomatik 3.249.900 TL

2025 model Subaru Crosstrek e-BOXER, Subaru’nun hibrit teknolojisi ile dört çeker kabiliyetini bir araya getiren versiyonu olarak biliniyor. e-BOXER sistemi, klasik Boxer motorun yanısıra elektrik desteği (“Motor Assist”) kullanıyor; bu sayede daha verimli yakıt kullanımı, daha dengeli ağırlık dağılımı ve anlık tork tepkileri sağlanıyor. Ayrıca Subaru’nun “Symmetrical All-Wheel Drive” sistemini (S-AWD) koruyor. Bu da hem yol tutuşu hem de zorlu arazi koşullarında güven veriyor. Yeni Crosstrek’te 220 mm yerden yükseklik sunuluyor, bu da sürücülere SUV’un avantajlarını hissettiriyor. İç mekânda ise 11.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto ve gelişmiş destek sistemleri (EyeSight, sürücü asistanları vb.) ile donatılıyor.

Forester e-BOXER fiyatları - Kasım 2025

Subaru Güncel Fiyat Listesini Paylaştı: Fiyatlar Cep Yakıyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0i 150 HP, Hibrit Fun, Otomatik 4.449.900 TL
2.0i 150 HP, Hibrit Style, Otomatik 4.499.900 TL

2025 model Subaru Forester e-BOXER, markanın hibrit motor teknolojisini SUV sınıfına taşıyan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Benzinli Boxer motor ve elektrik motorunun birlikte çalıştığı e-BOXER sistemi, daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı tork desteği sağlarken Subaru’nun simetrik dört çeker (Symmetrical AWD) yapısını koruyor. Yaklaşık 194 beygirlik toplam gücüyle günlük kullanımda verimlilik sunan Forester, şehir içinde hibrit avantajlarını hissettiriyor. Yenilenen tasarımında daha geniş ön ızgara, modern far grubu ve güncellenmiş arka lambalar dikkat çekerken; iç mekânda daha sessiz bir sürüş, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve kapsamlı sürüş destek teknolojileriyle kullanıcıya güvenli ve konforlu bir deneyim vadediyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim