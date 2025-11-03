Kasım 2025 Suzuki Fiyat Listesi: Vitara'da İndirim Var!

Suzuki'nin kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları açıklandı. Marka bu ay Swift ile S-Cross'a zam yaptı. Ancak Vitara'da indirim var. İşte sıfır kilometre Suzuki araba fiyatları...

Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, Kasım 2025 döneminde geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Vitara'da dikkat çeken bir kampanya uyguluyor. Diğer modeller ise ne yazık ki zamlandı.

Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmî internet sitesinden alınan verilerle Suzuki kasım ayı fiyat listesi...

Suzuki araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Swift 1.525.000 TL 1.585.000 TL Vitara 1.985.000 TL 1.895.000 TL S-Cross 2.075.000 TL 2.105.000 TL

Swift fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MHEV, Hibrit Life, Otomatik 1.585.000 TL 1.2 MHEV, Hibrit Pulse, Otomatik 1.615.000 TL

2025 Suzuki Swift, modern tasarımı ve ekonomik yapısıyla öne çıkan kompakt bir B segment hatchback’tir. 1.2 litrelik mild-hibrit motoru, düşük yakıt tüketimi ve çevik sürüş karakteriyle şehir içi kullanım için idealdir. Kompakt boyutları sayesinde kolay manevra kabiliyeti sunarken, esnek bagaj hacmi ve ferah iç mekânıyla da kullanışlıdır. İçeride 9” multimedya ekran, sürüş destek sistemleri ve modern donanımlarla donatılmıştır. Eğlenceli sürüşü, verimli motoru ve pratik yapısıyla Swift, özellikle şehirli kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vitara fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.895.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.155.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.155.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.295.000 TL

2025 Suzuki Vitara, kompakt boyutları ve hibrit motor seçenekleriyle öne çıkan bir SU. Hafif yapısı ve çevik sürüş karakteri şehir içi için ideal olurken, AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle hafif arazi koşullarında da güven verir. Hibrit versiyonu 1.4 litrelik motorla yaklaşık 129 PS güç sunarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile de ön plana çıkar.

S-Cross fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 2.105.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.245.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.215.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.380.000 TL

2025 Suzuki S-Cross, kompakt boyutları ve hibrit motoruyla dikkat çeken dengeli bir SUV olarak tanımlanabilir. 1.4 litrelik turbo benzinli motor ve 48V hafif hibrit sistemiyle 129 HP güç sunarak hem yakıt tasarrufu hem de destekleyici performans sağlar. Opsiyonel AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde hafif arazi koşullarında da güven verir. 430 litrelik bagaj hacmi, ferah iç mekânı, dijital ekranlar, multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle donatılan S-Cross, şehir ve doğayı bir arada yaşamak isteyenler için pratik ve verimli bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.