Kasım 2025 Togg Kampanyaları Açıklandı: Kredi Faizleri Düştü, Tutar Yükseldi!

Togg'un Kasım 2025 dönemi satış kampanyaları belli oldu. Marka bu ay da hem faizsiz hem faizli kredi fırsatlarıyla Togg satın almayı düşünenleri bekliyor olacak. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere fiyat indirimi söz konusu değil.

Türkiye'nin Otomobili Girişi Grubu (Togg), Türkiye'de elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin değerlendirdikleri ilk marka oluyor. Zira şirket hem nispeten uygun fiyatlı kalıyor hem de birbirinden iyi kampanyalar sunuyor.

Peki Togg'un güncel kampanyaları ne durumda? Bu içeriğimizde Togg'un kasım ayı kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Togg kampanyaları Kasım 2025

Fiyat indirimi olan modeller:

Togg, T10X ve T10F modellerinde fiyat indirimi kampanyası sunmuyor. Ancak finansman desteğine ihtiyacınız varsa içeriğimizin bundan sonraki bölümünü dikkatle okumanız gerekiyor.

Togg kredi kampanyaları:

Togg T10F kredi kampanyası:

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı T10F V2 800.000 TL 12 ay – %0,00 T10F V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,57 T10F 4More 800.000 TL 12 ay – %0,00 T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,52

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Togg T10F'in V2 ve 4More versiyonlarında dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Eğer peşinatınız varsa yepyeni Togg T10F'e 66.667 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorsunuz.

Togg T10X kredi kampanyası:

Versiyon Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı T10X V2 800.000 TL 12 ay – %0,00 T10X V2 1.700.000 TL 48 ay – %2,57 T10X 4More 800.000 TL 12 ay – %0,00 T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay – %2,52

Togg, T10F için sunduğu finansman desteğinin aynısını Togg T10X için de sunuyor. Bu model için de aylık minimum ödeme 66.667 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Togg güncel fiyat listesi için: