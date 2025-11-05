Kasım 2025 Togg Kampanyaları Açıklandı: Kredi Faizleri Düştü, Tutar Yükseldi!

Türkiye'nin Otomobili Girişi Grubu (Togg), Türkiye'de elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin değerlendirdikleri ilk marka oluyor. Zira şirket hem nispeten uygun fiyatlı kalıyor hem de birbirinden iyi kampanyalar sunuyor.
Peki Togg'un güncel kampanyaları ne durumda? Bu içeriğimizde Togg'un kasım ayı kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Togg kampanyaları Kasım 2025
Fiyat indirimi olan modeller:
Togg, T10X ve T10F modellerinde fiyat indirimi kampanyası sunmuyor. Ancak finansman desteğine ihtiyacınız varsa içeriğimizin bundan sonraki bölümünü dikkatle okumanız gerekiyor.
Togg kredi kampanyaları:
Togg T10F kredi kampanyası:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı ve Faiz Oranı
|T10F V2
|800.000 TL
|12 ay – %0,00
|T10F V2
|1.700.000 TL
|48 ay – %2,57
|T10F 4More
|800.000 TL
|12 ay – %0,00
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|36 ay – %2,52
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Togg T10F'in V2 ve 4More versiyonlarında dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Eğer peşinatınız varsa yepyeni Togg T10F'e 66.667 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorsunuz.
Togg T10X kredi kampanyası:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı ve Faiz Oranı
|T10X V2
|800.000 TL
|12 ay – %0,00
|T10X V2
|1.700.000 TL
|48 ay – %2,57
|T10X 4More
|800.000 TL
|12 ay – %0,00
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|36 ay – %2,52
Togg, T10F için sunduğu finansman desteğinin aynısını Togg T10X için de sunuyor. Bu model için de aylık minimum ödeme 66.667 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Togg güncel fiyat listesi için: