Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kasım 2025 Toyota Kampanyaları: İndirimler, Faizsiz Kredi İmkânı!

Japon otomobil devi Toyota'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil kampanyaları belli oldu. Firma bu ay sınırlı sayıda otomobil için indirim uyguluyor. Ayrıca dikkat çekici kredi kampanyaları da mevcut. İşte detaylar...

Kasım 2025 Toyota Kampanyaları: İndirimler, Faizsiz Kredi İmkânı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, Kasım 2025 dönemi boyunca çeşitli sıfır otomobil kampanyaları düzenleyecek. Eğer şu sıralar yeni bir otomobil satın almayı düşünüyorsanız ve Toyota da seçenekleriniz arasında yer alıyorsa düzenlenen kampanyalara göz atmanızda fayda var. Zira Toyota'daki fırsatlar fena görünmüyor.

Peki Toyota'nın Kasım 2025 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Corolla 1.989.500 TL 1.750.000 TL
Corolla Hybrid 2.354.000 TL 2.180.500 TL
C-HR Hybrid 2.213.000 TL 1.995.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.338.000 TL 1.995.500 TL
Yaris Cross Hybrid 2.396.500 TL 2.098.500 TL
Yaris Hybrid 1.962.000 TL 1.771.500 TL
Hilux 2.492.500 TL 2.345.000 TL
Proace City 1.731.000 TL 1.486.000 TL
Proace City Cargo 1.154.000 TL 1.078.500 TL
Proace Verso 2.246.000 TL 2.136.000 TL
Proace Cargo 1.544.500 TL 1.406.000 TL
Proace Max 1.696.000 TL 1.395.500 TL
Proace Max Kamyonet 1.746.500 TL 1.490.500 TL

Toyota Corolla alınır mı?

2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay neredeyse tüm otomobillerinde indirim uyguluyor. Corolla gibi çok sevilen modellerde 390.000 TL'ye varan indirim avantajı devam ediyor. İndirim oranları, satın almayı düşündüğünüz versiyona göre değişiklik gösteriyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Hilux 300.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City Cargo 150.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz
Proace Cargo Belirtilmemiş 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Max 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Kasım 2025 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 12 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor! Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 30 Kasım tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim