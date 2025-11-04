Kasım 2025 Toyota Kampanyaları: İndirimler, Faizsiz Kredi İmkânı!

Japon otomobil devi Toyota'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil kampanyaları belli oldu. Firma bu ay sınırlı sayıda otomobil için indirim uyguluyor. Ayrıca dikkat çekici kredi kampanyaları da mevcut. İşte detaylar...

Japon otomobil devi Toyota, Kasım 2025 dönemi boyunca çeşitli sıfır otomobil kampanyaları düzenleyecek. Eğer şu sıralar yeni bir otomobil satın almayı düşünüyorsanız ve Toyota da seçenekleriniz arasında yer alıyorsa düzenlenen kampanyalara göz atmanızda fayda var. Zira Toyota'daki fırsatlar fena görünmüyor.

Peki Toyota'nın Kasım 2025 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Corolla 1.989.500 TL 1.750.000 TL Corolla Hybrid 2.354.000 TL 2.180.500 TL C-HR Hybrid 2.213.000 TL 1.995.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.338.000 TL 1.995.500 TL Yaris Cross Hybrid 2.396.500 TL 2.098.500 TL Yaris Hybrid 1.962.000 TL 1.771.500 TL Hilux 2.492.500 TL 2.345.000 TL Proace City 1.731.000 TL 1.486.000 TL Proace City Cargo 1.154.000 TL 1.078.500 TL Proace Verso 2.246.000 TL 2.136.000 TL Proace Cargo 1.544.500 TL 1.406.000 TL Proace Max 1.696.000 TL 1.395.500 TL Proace Max Kamyonet 1.746.500 TL 1.490.500 TL

Toyota Corolla alınır mı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay neredeyse tüm otomobillerinde indirim uyguluyor. Corolla gibi çok sevilen modellerde 390.000 TL'ye varan indirim avantajı devam ediyor. İndirim oranları, satın almayı düşündüğünüz versiyona göre değişiklik gösteriyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı Hilux 300.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Proace City 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace City Cargo 150.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Verso 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Verso 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz Proace Cargo Belirtilmemiş 12 ay vade, yüzde 0 faiz Proace Max 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Kasım 2025 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle faizsiz ve 12 ay vadeli kredi kampanyaları, ticari araç almayı düşünen tüketiciler için oldukça avantajlı görünüyor.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 30 Kasım tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.