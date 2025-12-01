Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Her ay olduğu gibi kasımda da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Geride bıraktığımız kasım ayı, diziler konusunda dolu dolu geçen bir ay olmuştu. Her ay olduğu gibi geçen ay da dijiatl platformlarda yayımlanan diziler kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Peki kasımda Türkiye’de dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?

JustWatch tarafından yayımlanan verileri kullanarak geçen ayın en çok izlenen dizilerini sizler için derledik. Eğer yeni bir dizi arıyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Zirvede Eşref Rüya’nın yer aldığını görüyoruz. Onu Maxton Hall’ın yeni sezonu, HBO Max’in Prens dizisi ve En Güçlü: Asya takip ediyor. Daha birkaç gün önce çıkan Stranger Things ise 8’inci sırada. Stranger Things, muhtemelen aralık ayı sonunda listenin zirvesine oturacak.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler

Eşref Rüya - Prime Video & TOD Maxton Hall - Aramızdaki Dünya - Prime Video Prens - HBO Max En Güçlü: Asya - Netflix Spartaküs: Kan ve Kum - Prime Video & Netflix Hazbin Hotel - Prime Video Tulsa King - TV+ Stranger Things - Netflix High Potential - Disney+ Nereden Nereye - TV+ & TOD

Öne çıkan diziler

Eşref Rüya

Bir kez daha zirvede yer almayı başaran Eşref Rüya Prime Video ve TOD'da yayımlanıyor. Dizide Eşref isimli karakterin çocukken karşılaşıp adını "Rüya" koyduğu bir kızı bulma hikâyesi anlatılıyor.

Maxton Hall - Aramızdaki Dünya

Prime Video'nun sevilen romantik dizisi Maxton Hall - Aramızdaki Dünya'nın ikinci sezonu kasım ayında resmen yayımlandı ve kısa sürede en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı. Romantik türündeki dizi Ruby ve James isimli karakterlerin yaşadıklarını merkezine alıyor.

Stranger Things

Netflix tarihinin en büyük dizilerinden olan Stranger Things'in 5. ve final sezonunu ilk kısmı 26 Kasım'da dört bölüm olarak resmen yayımlandı. Sadece birkaç günde de en çok izlenenler listesine girmeyi başardı. Son sezonda ekibin Vecna'yı bulup öldürmeye çalışması konu ediniliyor. Sezonun 2. kısmı 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta yayımlanacak.