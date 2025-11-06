Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Belli Oldu!

Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu. Statcounter tarafından sağlanan veriler, Türkiye'deki tüketicilerin daha çok Android ekosistemini benimsediklerini gözler önüne seriyor. Android telefon ve tabletlerin yaygınlığını düşünecek olursak bu durum çok da şaşırtıcı değil.

Bugün kullanmakta olduğumuz tüm akıllı cihazlar, işletim sistemleri sayesinde hayatta kalıyorlar. Windows, Android, iOS ve macOS gibi yazılımlar, kendilerine has özellikleriyle tüketicileri kendilerine çekiyorlar. Peki Türkiye'de en çok hangi işletim sistemleri kullanılıyor?

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Ekim 2025'in sonuna ilişkin sonuçlarını resmen yayımladı. Hâl böyle olunca hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok kullanılan işletim sistemleri gün yüzüne çıkmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemlerinin hangileri olduğuna yakından bakalım.

Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri:

İşletim Sistemi Pazar Payı Android Yüzde 55,02 iOS Yüzde 17,49 Windows Yüzde 18,2 Linux Yüzde 1,57

Yukarıdaki tablo, Türkiye'deki işletim sistemi pazarının Android, iOS ve Windows arasında döndüğünü gözler önüne seriyor. Akıllı telefonlar ile tabletlerin yaygınlığını düşünecek olursak Android'in yüzde 55,02 pazar payına sahip olması hiç de şaşırtıcı değil.

Türkiye'de akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemleri:

İşletim Sistemi Pazar Payı Android Yüzde 75,54 iOS Yüzde 23,99

Sadece akıllı telefonlara yönelik yapılan çalışma, Türkiye'deki akıllı telefonlarda en çok Android işletim sisteminin kullanıldığını ortaya koyuyor. iOS kullanıcıların oranı ise yüzde 23,99 seviyelerinde.

Peki siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!