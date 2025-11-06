Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Belli Oldu!

Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu. Statcounter tarafından sağlanan veriler, Türkiye'deki tüketicilerin daha çok Android ekosistemini benimsediklerini gözler önüne seriyor. Android telefon ve tabletlerin yaygınlığını düşünecek olursak bu durum çok da şaşırtıcı değil.

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Belli Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bugün kullanmakta olduğumuz tüm akıllı cihazlar, işletim sistemleri sayesinde hayatta kalıyorlar. Windows, Android, iOS ve macOS gibi yazılımlar, kendilerine has özellikleriyle tüketicileri kendilerine çekiyorlar. Peki Türkiye'de en çok hangi işletim sistemleri kullanılıyor?

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Ekim 2025'in sonuna ilişkin sonuçlarını resmen yayımladı. Hâl böyle olunca hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok kullanılan işletim sistemleri gün yüzüne çıkmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemlerinin hangileri olduğuna yakından bakalım.

Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri:

Başlıksız-1

İşletim Sistemi Pazar Payı
Android Yüzde 55,02
iOS Yüzde 17,49
Windows Yüzde 18,2
Linux Yüzde 1,57

Yukarıdaki tablo, Türkiye'deki işletim sistemi pazarının Android, iOS ve Windows arasında döndüğünü gözler önüne seriyor. Akıllı telefonlar ile tabletlerin yaygınlığını düşünecek olursak Android'in yüzde 55,02 pazar payına sahip olması hiç de şaşırtıcı değil.

Türkiye'de akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemleri:

Başlıksız-1

İşletim Sistemi Pazar Payı
Android Yüzde 75,54
iOS Yüzde 23,99

Sadece akıllı telefonlara yönelik yapılan çalışma, Türkiye'deki akıllı telefonlarda en çok Android işletim sisteminin kullanıldığını ortaya koyuyor. iOS kullanıcıların oranı ise yüzde 23,99 seviyelerinde.

Peki siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Android Windows iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim