Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Yapay Zekâ Araçları Belli Oldu!

Statcounter, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını araştırdı. Sonuçlar, çok da şaşırtıcı değildi. Zira ChatGPT, küresel çapta da Türkiye'de de en çok kullanılan üretken yapay zekâ aracı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Üstelik ChatGPT'nin pazar payı, kolay kolay düşecek gibi görünmüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Öyle ki kimimiz eğlence, kimimiz ise eğitim amacıyla yapay zekâdan faydalanıyoruz. Pazar araştırma şirketi Statcounter tarafından yapılan son çalışma ise hem Türkiye hem de küresel çapta en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını gözler önüne serdi.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Tüketiciler, en çok hangi yapay zekâ araçlarını kullanıyorlar? Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcılar arasında farklılıklar var mı? Şimdi sizlere tüm bu soruların yanıtlarını vereceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları:

Başlıksız-1

Yapay zekâ Pazar payı
ChatGPT Yüzde 81,35
Perplexity Yüzde 11,13
Copilot Yüzde 3,47
Gemini Yüzde 3,02
Claude Yüzde 1,02
Deepseek Yüzde 0,01

OpenAI'ın üretken yapay zekâ aracı ChatGPT, küresel çapta en çok kullanılan chatbot olarak kayıtlara geçmiş durumda. Üstelik ChatGPT'nin en yakınındaki isimle arasındaki fark, öyle kolay kolay kapanacak gibi görünmüyor. OpenAI için yapay zekâ sektörünün Google'ı diyebiliriz.

Peki Türkiye'de en çok kullanılan yapay zekâ araçları hangileri?

Başlıksız-1

Yapay zekâ Pazar payı
ChatGPT Yüzde 91,23
Gemini Yüzde 4,88
Copilot Yüzde 1,77
Perplexity Yüzde 1,64
Claude Yüzde 0,48
Deepseek Yüzde 0

Statcounter'ın Türkiye özelindeki verileri, küresel çaptaki kullanıcılara benzer bir yapay zekâ deneyimi yaşadığımızı gözler önüne seriyor. Zira ChatGPT, yüzde 91,23'lük pazar payı ile zirvede. Hemen gerisinde ise yüzde 4,88'lik pazar payı ile Gemini'ı görüyoruz. Küresel çapta en çok kullanılan ikinci yapay zekâ aracı olan Perplexity, Türkiye'de dördüncü sırada yer alıyor. Kullanıcı sayısı ise oldukça düşük.

Peki siz hangi yapay zekâ araçlarını kullanıyorsunuz?

Google Yapay Zeka Microsoft

