Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Microsoft'un kendi metinden görsel oluşturma aracı MAI‑Image‑1 kullanıma sunuldu

Microsoft’un kendi geliştirdiği AI görüntü üreticisi MAI‑Image‑1, Bing ve Copilot üzerinden kullanıma sunuldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni yapay zekâ metinden görüntü modeli MAI‑Image‑1’i resmi olarak erişime açtı. Şirketin AI bölümü tarafından duyurulan bu model, Bing Image Creator ve Copilot’ta aktif olarak kullanılabiliyor.

MAI‑Image‑1, Microsoft’un OpenAI tarafından geliştirilen modellere bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası. Model, özellikle ışık, yansıma ve kompozisyon gibi detaylarda yüksek kalite sunduğu iddiasıyla dikkat çekiyor.

OpenAI’nin DALL‑E modeli hâlâ Bing içinde bir seçenek olarak sunulsa da, MAI‑Image‑1 daha hızlı ve fikirden sonuca daha çabuk ulaşabilen bir yapı vadediyor. Bu yönüyle, özellikle kullanıcı deneyimini öne çıkarıyor.

