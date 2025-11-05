Microsoft'un kendi metinden görsel oluşturma aracı MAI‑Image‑1 kullanıma sunuldu

Microsoft’un kendi geliştirdiği AI görüntü üreticisi MAI‑Image‑1, Bing ve Copilot üzerinden kullanıma sunuldu.

Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni yapay zekâ metinden görüntü modeli MAI‑Image‑1’i resmi olarak erişime açtı. Şirketin AI bölümü tarafından duyurulan bu model, Bing Image Creator ve Copilot’ta aktif olarak kullanılabiliyor.

MAI-Image-1 has shipped 🚢 Try it now at https://t.co/24MRu9VQ0z or the Bing app, plus it'll generate custom art for your Story Mode audio at https://t.co/9hL81LTFwF

It really excels at:

-artistic lighting/photorealistic detail

-nature scenes

-food!

Drop your creations below ⤵️ pic.twitter.com/E2J20L2PpX — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 4, 2025

MAI‑Image‑1, Microsoft’un OpenAI tarafından geliştirilen modellere bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası. Model, özellikle ışık, yansıma ve kompozisyon gibi detaylarda yüksek kalite sunduğu iddiasıyla dikkat çekiyor.

OpenAI’nin DALL‑E modeli hâlâ Bing içinde bir seçenek olarak sunulsa da, MAI‑Image‑1 daha hızlı ve fikirden sonuca daha çabuk ulaşabilen bir yapı vadediyor. Bu yönüyle, özellikle kullanıcı deneyimini öne çıkarıyor.