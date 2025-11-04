Tümü Webekno
Kasım 2025 Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Arabalar: Tesla Sıfır Çekti!

ODMD, Ekim 2025 dönemine ilişkin güncel verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış oldu. Tesla, ekim ayında fena çuvallamış durumda...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz saatlerde Ekim 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca yıl boyunca gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları belli oldu. Ayrıca en popüler elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış durumda.

Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Türkiye’de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu: Tesla-Togg Rekabetinde Zirvenin Sahibi Değişti!

Marka-Model Ekim 2025
Togg T10F 2.532
Togg T10X 1.623
KG Mobility Torres EVX 1.046
Volvo EX30 870
Kia EV3 841
Opel Frontera 625
Fiat Grande Panda 606
MINI Countryman 602
BYD ATTO3 583
Citroen e-C3 571

Yukarıdaki tablo, elektrikli otomobil pazarında zirvenin Togg'a ait olduğunu gözler önüne seriyor. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan Togg T10F, listenin zirvesine yerleşmiş durumda. Öte yandan; Tesla Model Y, ekim ayında sıfır çekti. Evet yanlış duymadınız; Tesla, geçtiğimiz ay Türkiye'de tek bir otomobil bile satamadı...

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 146.773 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,61'ine denk geliyor.

Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle:

  • Tesla Model Y: 27.420
  • Togg T10X: 23.754
  • MINI Countryman: 7.630
  • Kia EV3: 6.786
  • BYD ATTO3: 5.467
Togg Tesla Elektrikli Araba

