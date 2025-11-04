Kasım 2025 Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Arabalar: Tesla Sıfır Çekti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz saatlerde Ekim 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca yıl boyunca gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları belli oldu. Ayrıca en popüler elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış durumda.
Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.
Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:
|Marka-Model
|Ekim 2025
|Togg T10F
|2.532
|Togg T10X
|1.623
|KG Mobility Torres EVX
|1.046
|Volvo EX30
|870
|Kia EV3
|841
|Opel Frontera
|625
|Fiat Grande Panda
|606
|MINI Countryman
|602
|BYD ATTO3
|583
|Citroen e-C3
|571
Yukarıdaki tablo, elektrikli otomobil pazarında zirvenin Togg'a ait olduğunu gözler önüne seriyor. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan Togg T10F, listenin zirvesine yerleşmiş durumda. Öte yandan; Tesla Model Y, ekim ayında sıfır çekti. Evet yanlış duymadınız; Tesla, geçtiğimiz ay Türkiye'de tek bir otomobil bile satamadı...
Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 146.773 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,61'ine denk geliyor.
Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle:
- Tesla Model Y: 27.420
- Togg T10X: 23.754
- MINI Countryman: 7.630
- Kia EV3: 6.786
- BYD ATTO3: 5.467