Kasım 2025 Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Arabalar: Tesla Sıfır Çekti!

ODMD, Ekim 2025 dönemine ilişkin güncel verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış oldu. Tesla, ekim ayında fena çuvallamış durumda...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz saatlerde Ekim 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayımladı. Hâl böyle olunca yıl boyunca gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları belli oldu. Ayrıca en popüler elektrikli otomobiller de gün yüzüne çıkmış durumda.

Peki Türkiye'de en çok satan diğer elektrikli otomobiller hangileri? Gelin tüketicilerin en çok tercih ettikleri elektrikli otomobillere ve markalara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller:

Marka-Model Ekim 2025 Togg T10F 2.532 Togg T10X 1.623 KG Mobility Torres EVX 1.046 Volvo EX30 870 Kia EV3 841 Opel Frontera 625 Fiat Grande Panda 606 MINI Countryman 602 BYD ATTO3 583 Citroen e-C3 571

Yukarıdaki tablo, elektrikli otomobil pazarında zirvenin Togg'a ait olduğunu gözler önüne seriyor. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan Togg T10F, listenin zirvesine yerleşmiş durumda. Öte yandan; Tesla Model Y, ekim ayında sıfır çekti. Evet yanlış duymadınız; Tesla, geçtiğimiz ay Türkiye'de tek bir otomobil bile satamadı...

Biraz da rakamlardan bahsedelim. ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısı 146.773 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da toplam pazarın yüzde 17,61'ine denk geliyor.

Yılın tamamında en çok satan elektrikli otomobiller şöyle: