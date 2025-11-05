Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kasım 2025 Volkswagen Kampanyaları: Bu Modeller Çok Satar!

Volkswagen'in Kasım 2025 güncel kampanyaları belli oldu. Marka bu ay amiral gemisi SUV modeli Tiguan ile ID.4 ve ID.7'ye indirim fırsatı sunuyor. Öte yandan; Volkswagen'in Volkswagen Doğuş Finans (vdf) kredi kampanyası da devam ediyor.

Kasım 2025 Volkswagen Kampanyaları: Bu Modeller Çok Satar!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'de düzenlediği kampanyalarla tüketicilerin aklını çelmeyi başarıyor. Mesela geçtiğimiz ay Taigo modeli için düzenlenen kampanya, otomobilin satış rakamlarını uçurdu. Tabii kampanyanın ne kadar önemli olduğunu bilen Volkswagen, kasım ayı boyunca da tüketicileri kendine çekecek gibi görünüyor.

Peki Volkswagen'in kasım ayı boyunca geçerli olan kampanyalarında neler var? Firmanın finansman desteği nasıl çalışıyor? Bu içeriğimizde Volkswagen Kasım 2025 kampanyalarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Volkswagen kampanyaları Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen'in resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda Tiguan, ID.4 ve ID.7 için çok özel fırsat kampanyası sunduğunu görüyoruz. Firmanın çok özel fırsat kampanyasının indirim olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Volkswagen, az önce bahsettiğimiz otomobillerinin indirimli fiyatlarına ilişkin bir şey söylemiyor, tüketiciyi satış merkezlerine davet ediyor.

Volkswagen'in indirim uyguladığı modellerinin güncel liste fiyatları şu şekilde:

Model Liste Fiyatı
Tiguan 3.049.000 TL
ID.4 2.387.000 TL
ID.7 4.177.000 TL

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarında Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla "Klasik Kredi" kampanyası sunuyor. Bu kredi kampanyası kapsamında tüm otomobiller, BDDK kurallarına uygun olacak şekilde 36 aya kadar vade ile satın alınabiliyor. Bireysel vergi levhalı ve tüzel müşteriler ise 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyorlar.

Volkswagen'in bireysel müşteriler için sunduğu vade ve faiz oranları şu şekilde:

Vade Faiz Oranı Sigorta
0-6 ay Yüzde 3,79 Var
7-12 ay Yüzde 3,69 Var
13-24 ay Yüzde 3,49 Var
25-36 ay Yüzde 3,29 Var
0-6 ay Yüzde 4,19 Yok
7-12 ay Yüzde 4,09 Yok
13-24 ay Yüzde 3,89 Yok
25-36 ay Yüzde 3,69 Yok

Volkswagen'in kredi kampanyaları binek otomobiller özelinde değil. Şirket, ticari araçlara özel kredi fırsatları da sunuyor. Dilerseniz bir de ticari araç tarafındaki kredi kampanyalarına bakalım.

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade sayısı ve faiz oranı
Amarok 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Amarok 1.500.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,98 faiz
Yeni Transporter Kombi 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Kombi 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Caravelle 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Caravelle 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Crafter Servis&Okul 1.200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Panel Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Panel Van 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,09 faiz
Yeni Crafter Panel Van 700.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 500.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 300.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Araba

