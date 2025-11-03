Kasım 2025 Volvo Fiyat Listesi: EX30'a Zam Geldi!

Volvo'nun kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay sadece EX30 modeline zam yaptı. Volvo EX30, şirketin Türkiye'deki en ucuz otomobili olarak biliniyordu.

Türkiye'de oldukça sevilen otomobil markalarından Volvo, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Türkiye'deki en ucuz Volvo olan EX30'a zam yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Kasım 2025 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların Volvo'nun resmî internet sitesinden alındığını ve her ay düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Volvo araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı EX30 2.227.360 TL 2.271.700 TL EX40 3.809.031 TL 3.809.031 TL EC40 3.895.614 TL 3.895.614 TL V60 4.925.500 TL 4.925.500 TL XC60 6.507.862 TL 6.507.862 TL Yeni XC90 10.128.011 TL 10.128.011 TL

EX30 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range, Ultra 2.271.700 TL 315 kW (428 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 3.509.663 TL

2025 model Volvo EX30, markanın en küçük tam elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor ve şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de satışa sunulan Single Motor Extended Range versiyonu 204 beygir güç ve 476 km’ye kadar menzil sunarken, çift motorlu Twin Motor Performance seçeneği 428 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,6 saniyede tamamlıyor. 69 kWh batarya kapasitesi, modern Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dikey ekran, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan EX30, ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sürdürülebilir iç tasarımıyla da çevreci yaklaşımı destekliyor.

EC40 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 3.895.614 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 4.035.114 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 4.723.505 TL

2025 model Volvo EC40, Volvo’nun coupe-SUV tarzında tasarlanmış kompakt tam elektrikli aracıdır; 2024’te Volvo’nun “Recharge” isimlendirme stratejisi değişikliğiyle C40 Recharge’ın yerini almıştır. Bu model, çift motorlu versiyonunda yaklaşık 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunarken, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 420 km menzile ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4,7 saniye civarında gerçekleşiyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve modern güvenlik teknolojileri yer alırken, arka kısmındaki alçalan tavan çizgisi arka yolcu baş mesafesinde ve yükleme hacminde küçük fedakârlıklar yaptırabiliyor.

EX40 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 3.809.031 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 3.948.531 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 4.625.750 TL

2025 model Volvo EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’larının “EX” adlı serisine dâhil edilmiş kompakt segment aracıdır ve XC40 Recharge’ın yerine geçer niteliktedir. Tek motorlu versiyonu 248 beygir güce sahipken, çift motorlu versiyonda tüm tekerlek sürüşü (AWD) ve 402 beygir güce kadar çıkabilir. Şarj performansında 10-80 % için yaklaşık 26–28 dakika gibi süreler ifade ediliyor. Menzili, kullanılan batarya ve sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum yaklaşık 418 km’ye kadar ulaşabiliyor. İç mekânda ise çok yönlü bagaj hacmi, modern bilgi-eğlence sistemi ve konfor donanımları dikkat çekiyor.

V60 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 197 HP, Hibrit (Benzin) B4 FWD Plus Dark, Otomatik 4.925.500 TL

2025 model Volvo V60, dinamik ve işlevsel bir **station wagon **olarak dikkat çekiyor; plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geliyor ve özellikle T8 Polestar Engineered versiyonuyla 455 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Hem şehir hem uzun yol kullanımında güçlü performans ve verimlilik sunan V60, aynı zamanda Volvo’nun sağlam güvenlik teknolojileri, modern iç tasarımı ve çevreci yaklaşımla harmanlanmış lüks detaylarıyla öne çıkıyor.

XC60 fiyatları - Kasım 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 6.507.862 TL B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 6.507.862 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 6.788.122 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 6.788.122 TL B5 AWD, Hibrit Black Edition, Otomatik 6.916.102 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Bright, Otomatik 7.142.902 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Dark, Otomatik 7.142.902 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Bright, Otomatik 7.423.162 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Dark, Otomatik 7.423.162 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Black Edition, Otomatik 7.551.142 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Black Edition, Otomatik 7.876.762 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Polestar Engineered, Otomatik 8.366.002 TL

2025 model Volvo XC60 hem lüks hem pratik SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek; 48 V mild-hibrit destekli 2.0 litre turbo benzinli motorla sunulan model, yaklaşık 250 beygir güce kadar çıkabiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan XC60, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniye gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Ayrıca 2025 model yılında yapılan makyaj ile ön ızgara deseni güncellenmiş, arka LED lambalarda duman efekti eklenmiş ve bilgi-eğlence sistemi 11,2 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiştir. Bu özelliklerle XC60, performans, teknoloji ve konforu dengeli biçimde sunan bir SUV modeli olmaya devam ediyor.

Yeni XC90 fiyatları - Kasım 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 10.128.011 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 10.128.011 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 10.465.587 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 10.465.587 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 10.763.051 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 10.763.051 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 11.101.113 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 11.101.113 TL

2025 model Volvo XC90, lüks segmentte öne çıkan büyük SUV’lardan biridir. Standart versiyonları** 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla **gelir ve ve daha güçlü T8 plug-in hybrid versiyonunda toplamda yaklaşık 455 beygir güç üretebilir. Aracın şasesi sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olup dört çeker (AWD) sistemiyle donatılmıştır. İç mekânda kaliteli malzemeler, ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, çok sayıda sürücü yardım sistemi ve geniş kabin alanı sunulurken; 7 kişiye kadar oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor.