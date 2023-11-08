Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, artık gelenekselleşen kasım indirimlerinde sahte linklere karşı tüketicileri uyardı. Ağaoğlu, olası riskleri de açıkladı.

Atasporlarımız arasında yer alan indirim kovalamanın olimpiyatları diyebileceğimiz kasım indirimleri geldi çattı. Birçok firma Efsane Kasım, İnanılmaz Kasım, Kasılalım Kasım Kasım gibi kampanyalar yaparak satışlarını artırmaya çalışıyor. Bizler de indirimler sayesinde aile bütçemizi çok fazla sarsmadan eksiklerimizi gideriyoruz.

Sürekli olarak aksiyon almaya, birkaç saat içinde karar verip alışverişimizi tamamlamaya yönlendirildiğimiz bu dönemde dolandırıcılar da boş durmuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu dönemde tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, karşılaşılabilecek sorunların da altını çiziyor.

Sahte linklere dikkat!

İndirim dönemlerinde fırsatçılar, e-ticaret sitelerini taklit ederek sahte linkler paylaşabiliyorlar. Hatta bu kişilerin zaman zaman sitelerin de kopyalarını oluşturdukları biliniyor. Aydın Ağaoğlu, sahte linklere ve dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı, yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz kasım ayı indirim kampanyalarıyla tüketicinin tuzağa düşürülmesi için elverişli bir dönem. Çünkü artan enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını almakta zorlanan tüketiciler haklı olarak indirim bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Linklerle gelen indirim mesajlarının tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabileceğini belirten Ağaoğlu, açıklamalarına "Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Siz o linki tıkladığınız zaman, bütün cihazınızın bilgileri karşı tarafa geçiyor. Finansal bilgileriniz, kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçtiğinde de geçmiş olsun. O nedenle tüketiciler bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Ayrıca yalancı indirimlere karşı da uyanık olsunlar." şeklinde devam etti.

Ağaoğlu sözlerini, "Tüketici şüpheli linklere tıklamasın. Kazara tıklayıp da bilgileri, bilgisayarı, cep telefonunu ele geçirildiyse o takdirde yapılması gereken işlem öncelikle yakınlarına duyurmak, koşup Cumhuriyet Savcılığı'na Bilişim Suçları Birimi'ne gidip şikayette bulunmak. Çünkü siber korsanlar internet ortamında oldukça tehlikeli ve her an karşımıza çıkabilirler. Şüpheli linklerden uzak durmakta fayda var. Alışveriş sitesi gibi kendini gösterenler hatta çalıştığımız bankanın internet sitesini taklit edenler bile bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda da tüketici uyanık olmalı. Başına bir sıkıntı gelmemesi için tedbirli davranmalı. Şayet bir sorunla karşılaşırlarsa da Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmalılar." şeklinde tamamladı.