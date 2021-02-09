Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde üst üste 6. kez "Yılın En İyi Teknoloji İçerik Sitesi" seçilmiş ve bu gururu sizlerle de paylaşmıştık. Webtekno olarak bir kez daha teknoloji içerikleri anlamında ödül aldığımızı sizlere yine büyük bir mutlulukla duyuruyoruz.
Lorent Research Lab, Kaspersky sponsorluğunda 2020'nin enlerini seçti. Toplam 15 dalda ödül dağıtıldı ve Webtekno olarak "Yılın En Başarılı Teknoloji Sitesi" dalında ödül almayı başardık.
Lorent Research Lab Ödülleri dağıtıldı
Lorent Reasearch Lab; Yılın En İnovatif Girişimi, Yılın En İyi E-spor takımı, Yılın En Başarılı Sosyal Medya Yöneticisi, Yılın En Başarılı Sosyal Girişimi, Yılın En Eğlenceli YouTube Kanalı, Yılın En Başarılı Kültür-Sanat Platformu gibi toplamda 15 dalda ödül dağıttı. Ödül duyurumuz ise şöyle yapıldı:
"Teknoloji konusunda okuma yapmak isteyen ya da haber, makale, anlık akış ve inceleme videoları takip etmek isteyen kişilerin mutlaka ziyaret ettiği ve işlerinde oldukça başarılı olan bir web sitesi! Yılın En Başarılı Teknoloji Sitesi: @webtekno! Tebrikler!"
Bizimle birlikte diğer dallarda ödüle ulaşan isimler ise şu şekilde:
- Yılın En İyi Kreatif Tasarımcısı: Yıldız Bulut
- Yılın En İnovatif Girişimi: Sitarastelle
- Yılın En Başarılı Bug Hunter'ı: Rıza Sabuncu
- Yılın En Başarılı Dijital Ajansı: Big Crunch Co.
- Yılın En Duyarlı Fenomeni: Chaby Han
- Yılın En İyi E-spor Takımı: Sangal Esports
- Yılın En Başarılı Sosyal Medya Yöneticisi: Osman Akın / Datça Belediyesi
- Yılın En İyi Magazin Profili: TİVİTMAG
- Yılın En Başarılı Sosyal Girişimi: Uçurtma Projesi
- Yılın En Eğlenceli YouTube Kanalı: 3Y1T
- Yılın En İyi Kültür Sanat Platformu: Wannart
- Yılın En İyi Kültür/Sanat Influencer'ı: Celine Symbiosis
- Yılın En Başarılı Girişimcisi: Murat Pak
- Yılın En Başarılı Radyo Programcısı: Zeki Kayahan
Bizi bu ödüle layık gördükleri için Lorent Research Lab ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca, bu ödülü kazanmamızı sağlayan tüm takipçilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birlikte nice ödüllere...