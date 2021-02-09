Lorent Research Lab, Kaspersky sponsorluğunda 15 dalda ödül dağıttı ve 2020'nin enlerini seçti. Biz de Webtekno olarak "Yılın En İyi Teknoloji Sitesi" dalında bu ödüller arasında boy göstermeyi başardık.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde üst üste 6. kez "Yılın En İyi Teknoloji İçerik Sitesi" seçilmiş ve bu gururu sizlerle de paylaşmıştık. Webtekno olarak bir kez daha teknoloji içerikleri anlamında ödül aldığımızı sizlere yine büyük bir mutlulukla duyuruyoruz.

Lorent Research Lab, Kaspersky sponsorluğunda 2020'nin enlerini seçti. Toplam 15 dalda ödül dağıtıldı ve Webtekno olarak "Yılın En Başarılı Teknoloji Sitesi" dalında ödül almayı başardık.

Lorent Research Lab Ödülleri dağıtıldı

Lorent Reasearch Lab; Yılın En İnovatif Girişimi, Yılın En İyi E-spor takımı, Yılın En Başarılı Sosyal Medya Yöneticisi, Yılın En Başarılı Sosyal Girişimi, Yılın En Eğlenceli YouTube Kanalı, Yılın En Başarılı Kültür-Sanat Platformu gibi toplamda 15 dalda ödül dağıttı. Ödül duyurumuz ise şöyle yapıldı:

"Teknoloji konusunda okuma yapmak isteyen ya da haber, makale, anlık akış ve inceleme videoları takip etmek isteyen kişilerin mutlaka ziyaret ettiği ve işlerinde oldukça başarılı olan bir web sitesi! Yılın En Başarılı Teknoloji Sitesi: @webtekno! Tebrikler!"

Bizimle birlikte diğer dallarda ödüle ulaşan isimler ise şu şekilde:

Yılın En İyi Kreatif Tasarımcısı: Yıldız Bulut

Yıldız Bulut Yılın En İnovatif Girişimi: Sitarastelle

Sitarastelle Yılın En Başarılı Bug Hunter'ı: Rıza Sabuncu

Rıza Sabuncu Yılın En Başarılı Dijital Ajansı: Big Crunch Co.

Big Crunch Co. Yılın En Duyarlı Fenomeni: Chaby Han

Chaby Han Yılın En İyi E-spor Takımı: Sangal Esports

Sangal Esports Yılın En Başarılı Sosyal Medya Yöneticisi: Osman Akın / Datça Belediyesi

Osman Akın / Datça Belediyesi Yılın En İyi Magazin Profili: TİVİTMAG

TİVİTMAG Yılın En Başarılı Sosyal Girişimi: Uçurtma Projesi

Uçurtma Projesi Yılın En Eğlenceli YouTube Kanalı: 3Y1T

3Y1T Yılın En İyi Kültür Sanat Platformu: Wannart

Wannart Yılın En İyi Kültür/Sanat Influencer'ı: Celine Symbiosis

Celine Symbiosis Yılın En Başarılı Girişimcisi: Murat Pak

Murat Pak Yılın En Başarılı Radyo Programcısı: Zeki Kayahan

Bizi bu ödüle layık gördükleri için Lorent Research Lab ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca, bu ödülü kazanmamızı sağlayan tüm takipçilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birlikte nice ödüllere...